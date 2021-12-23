Ahmet Hamdi Çamlı’dan CHP ile ilgili olay sözler: Bizi konuşturmuyorlar ama...

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katıldığı bir televizyon programında CHP için “İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar” dedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yerel bir televizyon kanalında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki kötü gidişattan CHP'nin sorumlu olduğunun söyleyen Ahmet Hamdi Çamlı dikkat çeken açıklamalara imza attı.

CHP'nin hâlâ iktidarda etkileri olduğunu söyleyen Çamlı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* 100 senedir diyorum, hâlâ ‘Yok' diyorlar. Hâlâ daha iktidardalar. Yani iktidarda etkileri var. Bir fikirden, zihniyetten bahsediyoruz. 1950 yılına kadar CHP silahla yönetti bu ülkeyi.

* 1950'den sonra millet bir tokat vurdu bunlara. Kuruluştan belli o 50 yıl devletin içine onlar sızmış. Bütün bürokrasi onların elinde.

* Siyasette bir Cumhurbaşkanı var, bakanlar var, milletvekilleri var. Bu kötü gidişatta CHP'nin de parmağı var.

* Ne demek, kesin yahu! Sen bana desen ki ağabey ‘Ben, bu huyumu beğenmiyorum' vallahi, billahi, tallahi o senin kendini beğenmediğin, kendi ne ait o huyunda bile CHP'nin parmağı var.

"Bizi konuşturmuyorlar, söylenmiyor”

Ahmet Hamdi Çamlı, “Bunlar, milletin ahlakını bozdular. 1909, Sultan Abdülhamit halledilmiş. Bir kısım Osmanlı vatandaşı Londra'dan İstanbul'a gelen İngiliz Büyükelçisini karşılamaya gidiyorlar Sirkeci Garı'na. Büyükelçinin arabasındaki atları söküp kendileri giriyorlar ve büyükelçiyi Tarlabaşı'ndaki İngiliz Büyükelçiliği'ne kadar getiriyorlar. Beygir yerine çekiyorlar. Onların torunları bunlar. İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar. Bizi konuşturmuyorlar, bunlar söylenmiyor” şeklinde konuştu.