THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi markalaşabilir

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısı"na katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Orta Asya coğrafyasının turizmde çok daha büyük bir pay alması gerektiğini vurgulayarak "İpek Yolu projesinin doğru pazarlama ve tanıtım stratejileriyle markalaşacağını düşünüyorum." dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:54
Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi markalaşabilir

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Orta Asya coğrafyasının turizmde çok daha büyük bir pay alması gerektiğini vurgulayarak, "İpek Yolu projesinin doğru pazarlama ve tanıtım stratejileriyle markalaşacağını düşünüyorum." dedi.

Dursun, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısı"na katıldı. Dursun, burada yaptığı konuşmada, turizm alanında iş birliği yapan Türk cumhuriyetlerinin ağırladıkları mevcut turist sayısının potansiyeli göstermekten çok uzak olduğuna dikkati çekti.

"Turizm alanında çekici ve zengin Orta Asya coğrafyasının fazlasını hak ettiğini" söyleyen Dursun, uzak pazarlara yönelik geliştirecekleri ortak pazarlama stratejilerinin olumlu etkisininin orta ve uzun vadede göreceklerini dile getirdi.

'İPEK YOLU'NUN MARKALAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Dursun, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesinin, Türk Konseyine üye ülkelerin turizm alanında gerçekleştirdiği en büyük iş birliği projesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ortak dil, kültür ve tarihin izlerinin takibi, yeni turizm potansiyellerinin ortaya çıkarılması, bin 500 yıllık ticaret yolunun kültürel mali zenginlik kaynağına dönüştürülmesini amaçlayan bu projeyle kültürel açıdan zengin olan İpek Yolu projesinin doğru pazarlama ve tanıtım stratejileriyle markalaşacağını düşünüyorum."

'TÜRKİYE KATKI VERMEYE HAZIR'

Türkiye'nin, Türk Konseyi üye ülkelerindeki binden fazla turizm çalışanına mesleki eğitimler verdiğini aktaran Dursun, "Bu eğitimlerin devam ettirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır ve Türkiye bu konuda katkı vermeye hazırdır." dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Sekreteri Baktybek Sekimov, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Özbekistan'ın Astana Büyükelçisi Saidikram Niyazhodjayev de katıldı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:54
  1. ipek yolu
  2. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
  3. Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısı
  4. Türk Konseyi Zirvesi
  5. türk konseyi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keser’e kumpas Adnan Oktar’ın işi
    1. Keser’e kumpas Adnan Oktar’ın işi
    2. Partilerini yönetemiyorlar ülkeyi mi..
    3. CHP'de kritik toplantı başladı!
    4. Minibüsün içinden çıkanları gören..
    5. Doları küresel küresel eşkıya köpürtüyor
    6. Medya devi 'yılın transferi' diye..
    7. İP parçalanmaya devam edecek!
    8. FETÖ'cü 3 komiser yardımcısı sınırda..
    9. Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    10. Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı..
    11. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    12. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    13. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    14. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    15. Kredi kartı borcundan takibe..
    16. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    17. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    18. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    19. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    20. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...