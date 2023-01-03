  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den bomba Yeniden Refah hamlesi

Türkiye'nin en kapsamlı turizm analizi: Hangi turist Türkiye’ye ne amaçla geliyor? O ülkenin geliş sebebi şaşırttı

Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları belli oldu

İslami değerlere bu kadar düşmanlar işte! CHP'li isimden çarşaflı kadınlara terörist iması

ABD, Çin İngiltere ﻿resmen duyurdular! Dünya bu sözleri çok konuşuyor: Koronavirüs hakkında dikkat çeken itiraf!

Büyük gün yarın! Ev alımı için 3 farklı senaryo

CHP 2023’e tacizle başladı

Bu gidişle akıllanmayacaklar! Yunanistan'ın dört bir yanında kanlı 'Kıbrıs' provokasyonu

‘AK Partili isimlerden çok sağlam kulis bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Doğalgaza o tarihte indirim geliyor

Ev sahibinin oyununu 'posta' yoluyla aşın!
Medya Ahmet Hakan'ın yengesinden olay AK Parti iddiası! Yer yerinden oynayacak
Medya

Ahmet Hakan'ın yengesinden olay AK Parti iddiası! Yer yerinden oynayacak

HaberTürk yazarı Kübra Par, 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin öne alınmasına yönelik tartışmalar konusunda AK Parti'de eğilimin, Meclis'in feshedilmesi yönünde olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:35:00 -
Ahmet Hakan'ın yengesinden olay AK Parti iddiası! Yer yerinden oynayacak

HaberTürk yazarı Kübra Par, 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin öne alınmasına yönelik tartışmalar konusunda AK Parti'de eğilimin, Meclis'in feshedilmesi yönünde olduğunu iddia etti.

"Seçim tarihinin 18 Haziran’dan önce yapılacağı neredeyse kesin gibi" diyen Ahmet Hakan'ın yengesi Par, seçimlerin Ramazan Bayramı'nın ardından yani 23 Nisan sonrası bir gün olabileceğini belirtti. 

AK Parti'nin önde gelen birkaç ismiyle konuştuğunu aktaran Par, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin, '6 Nisan sonrası bir tarihe destek vermeyiz' açıklaması nedeniyle Meclis’in erken seçim kararı alma ihtimalinin zor olduğunu görüyorlar.

'Cumhurbaşkanımız onlara koz vermektense kendisi erken seçim kararı alarak Meclis’i feshetmeyi seçebilir. Bu ihtimal daha güçlü görünüyor' diyorlar.

Peki nihayetinde hangi tarihte olur? 

7 Mayıs veya 14 Mayıs tarihi öne çıkacak gibi görünüyor."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23