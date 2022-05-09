Ahmet Hakan'ın yengesinden Cübbeli Ahmet Hoca'ya alçakça iftira

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Cübbeli Ahmet Hoca'nın HDP ile ilgili sözlerini büyük bir ustalıkla çarpıttı. Cübbeli Ahmet'in "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz!" ifadelerini sanki bütün HDP'liler kastedilmiş gibi lanse eden Par, akıl almaz çarpıtmalara imza attığı Habertürk'teki yazısında şu herzeleri yumurtladı:

"Cübbeli Ahmet Hoca siyasi konulara fazla merak saldığından beri tuhaf, saçma açıklamalar yapıyor.

Birkaç ay önce muhalefet liderlerinden birine ağza alınmayacak laflar etmişti.

Şimdi de HDP seçmenini hedefe koymuş.

“HDP’ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz. Allah’ım bütün belaları onların üzerine irsal eylesin” demiş.

HDP’nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini söyleyebilirsiniz.

HDP’li siyasetçileri eleştirebiliriz.

Partinin kapatılması gerektiğini bile savunabilirsiniz.

Fakat en temel demokratik hakkını kullanarak oy veren milyonlarca insanı kafadan suçlu ilan etmek, beddua etmek, hatta vatandaşlıktan çıkarmaktan söz etmek de nedir?

Ülkeyi asıl bölecek olan, Kürt vatandaşlarımızın bu ülkeyle kurduğu duygusal bağı zedeleyen bu türden izan yoksunu açıklamalardır.

Cübbeli Ahmet Hoca belli ki kendisine bir siyasi misyon edinmiş ama bu türden tehlikeli açıklamalara en başta Cumhur İttifakı’nı temsil eden siyasetçiler itiraz etmeli, “Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader? Kendine gel” demeli."