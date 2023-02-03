Ahmet Hakan'ın yengesinden bomba "Erdoğan" itirafı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bomba bir itirafta bulundu. AK Parti'ye yakın olmadığı bilinen Par, Tayyip Erdoğan'ın çok rahat göründüğünü belirterek, "15 Mayıs günü Erdoğan gireceği 16. seçimden de galibiyetle çıkarsa, ben hiç şaşırmayacağım" dedi.

Par, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dün öğlen evden çıktım kanala doğru gidiyorum. Radyoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşması var.

“Bu haftaki konuşma metni etkili yazılmış, Erdoğan kitlelere hitap etmeyi, rakiplerini kendi tabanı gözünde yıpratmayı iyi biliyor.” diye geçiriyorum içimden.

Yol boyunca taksi şoförüyle sohbet ediyoruz. Erdoğan’a mesafeli. “Hiç oy vermedim ama EYT çıkarsa belki oy veririm, diyordum. Şimdi kademeli prim gün sayısı şartı canımı sıktı” diyor. Fakat radyoda konuşan Erdoğan’ı dikkatle dinlemekten, arada başını yana eğip gülümsemekten de kendini alamıyor.

Cumhurbaşkanı, “Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal!” deyince kahkaha atıyor. “Adam biliyor bu işi” diyor.

İşte Erdoğan’ın 30 yıla varan seçim başarısının arkasında kendisine oy vermeyenlerin de kulak kabarttığı bu kampanya dili yatıyor.

1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği günden beri 12 seçim ve 3 referandumda yarıştı.

7 Haziran 2015’te tek başına hükümet kuramayarak tökezlese de, 1 Kasım 2015’te 49.5’lik rekor oy artışıyla tek başına iktidar oldu.

Son yerel seçimde büyükşehirleri kaybetti ama Türkiye ortalamasında Cumhur İttifakı yine 51,6 oy almayı başardı.

14 Mayıs 2023’te 16. kez yarışa girecek.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle belki de seçimi kaybetme riskine hiç olmadığı kadar yakın. Fakat buna rağmen çok rahat görünüyor.

Çünkü karşısında onu zorlayan bir muhalefet yok. 6’lı Masa'nın kitleleri heyecanlandıracak bir performans sergilememesi, aday meselesinin uzadıkça uzaması, su yüzüne çıkan anlaşmazlıklar ona üzerinde sörf yapacağı elverişli bir ortam yaratıyor.

Erdoğan daha 6’lı Masa adayını açıklamadan Kılıçdaroğlu rakibi olacakmış gibi konuşmaya başladı. Sebebi belli, karşısında onu görmek istiyor. Onu eleştirmek kolayına geliyor. Sınava çalıştığı yerden girecekmiş gibi hissediyor.

Eğer ki Kemal Bey aday olursa önümüzdeki üç ay Erdoğan’dan dünkü grup konuşmasına benzer cümleler duyacağız.

Ve 15 Mayıs günü Erdoğan gireceği 16. seçimden de galibiyetle çıkarsa, -muhalif camiada esen havanın aksine- ben hiç şaşırmayacağım. (…)"