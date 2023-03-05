Ahmet Hakan'ın yengesinden bomba "Erdoğan" itirafı

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, gelinen noktada muhalefetin seçimi kazanma ihtimalinin kalmadığını belirtti.

"Erdoğan’ın seçimi kazanma olasılığı yüksek" ifadelerini kullanan Par, Habertürk'teki olay itiraflara imza attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra tekrar bir araya gelmeleri çok zor.

Meral Hanım dün çıkıp daha itidalli bir üslup ile “Adayın halka sorulmasını istiyoruz. Bizim önerimiz Yavaş veya İmamooğlu” deseydi hem kamuoyunu arkasına alabilir hem de masayı sıkıştırabilirdi.

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Aylar süren gerilimin etkisiyle masadaki tüm partilere ağır sözlerle yüklendi.

Bu tavır CHP’ye yakın kesimin Akşener’i suçlu ilan etmesine neden olacak.

İYİ Parti tabanının tavrını ise bugünden kestirmek zor.

Partisini cezalandıracak mı yoksa cesaretinden dolayı ödüllendirecek mi bunu önümüzdeki günlerde oluşan hava belirleyecek.

(...) Gelinen noktada muhalefetin ilk turda seçim kazanması olasılığı kalmadı.

Erdoğan’ın seçimi kazanma olasılığı son iki yılda hiç olmadığı kadar yüksek.

Yani masayı dağıtan Akşener değil, adayı halka sormayı reddeden 5 lider. Fakat faturayı hep birlikte ödeyecekler."