Ahmet Hakan'ın yengesi şimdi de o partiye yanladı! Rüzgar gülü gibisin be Kübra

Bir iktidara, bir muhalefete göz kırpan Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, AK Parti'yi öven birkaç yazısından sonra, "skoru eşitlemek" için bu defa da İYİ Parti'ye yanladı. Habertürk yazarı Par, peş peşe transferlerin İYİ Parti lehine olumlu rüzgar yaratacağını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Tartışma nereye varacak bilmiyorum ama bir kulis paylaşayım; İYİ Parti RTÜK üyesi olarak Murat İde’yi düşünüyormuş.

Kürşad Zorlu ve Eşref Fakıbaba transferinden sonra eski MHP Milletvekili Oktay Vural’ın da İYİ Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Peş peşe gelen bu transferler İYİ Parti lehine olumlu bir rüzgar yaratır.

Ayrıca uzun süredir sıcak siyaset sahnesinden çekilmiş olsa da Oktay Vural iddialı bir siyasetçiydi. Grup Başkan Vekili olduğu dönemde Meclis’te yaptığı konuşmalar hep gündem olurdu. Geri dönerse siyasete renk ve hareket katacaktır."