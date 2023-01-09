Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Davutoğlu'nu böyle tokatladı! Adam resmen şamar oğlanına döndü

Habertürk yazarı Kübra Par, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Altı genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, aynı karar süreçlerinde eşit olacak" sözlerine işaret ederek, "Sayın Davutoğlu kusura bakmasın lakin ben, bu sözlerini hayalperestlik olarak görüyorum. Hadi yüzde 50’den fazla oy alarak cumhurbaşkanı seçilen yani masadaki kimi partilerin 50 katı oy alan kişi bu şartı kabul etti diyelim... Yüzde 1-2 oy alan bir partinin genel başkanı ile yüzde 15-20 oy alan partinin genel başkanı aynı etki gücüne sahip olabilir mi?" dedi.

Bu tip açıklamaların kendini ispatlamamış partilerden gelmesinin cumhurbaşkanı adayı olacak kişiyi zora düşüreceğini kaydeden Ahmet Hakan'ın yengesi Par, "Otoriterliğe savrulmasın diye elini kolunu bağlayacağınız adayın seçim meydanında Erdoğan gibi güçlü bir figür karşısında mücadele edebilmesini ummak saflık olur" ifadelerini kullandı.