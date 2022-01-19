Ahmet Hakan'ın yengesi, kafayı Cübbeli'ye taktı

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Sezen Aksu'ya destek veren Ali Babacan'ı eleştiren Cübbeli Ahmet'e tepki gösterdi. Cübbeli'nin Babacan hakkındaki sözlerinin "yenilir yutulur" olmadığını ileri süren Par, "Cübbeli Hoca, belli ki Deva Partisi’nin muhafazakâr kesimden oy alma ihtimalinden tedirgin oluyor. Bu yüzden de Babacan’ı dindar camia gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyor" iddiasında bulundu. İşte Par'ın Habertürk'teki o herzeleri:

"Ülkenin bütün sorunlarını bir kenara bırakıp oturduk, Sezen Aksu’nun yıllar evvel yabancı bir besteye yazdığı şarkı sözü dine hakaret midir değil midir diye tartışıyoruz.

(...) Bu tartışma bir tarafa, ben asıl Cübbeli Ahmet Hoca’nın Ali Babacan hakkında yazdığı tweet'i görünce gözlerime inanamadım.

Babacan, Aksu’nun hedef alınmasını eleştiren bir tweet atmıştı.

Cübbeli, sanki mevzu Babacan’mış gibi eleştiriyi geçip düpedüz hakaret içeren bir tweet yazmış. “Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!” demiş.

Yahu bu nasıl bir üslup? Babacan’ın siyasi görüşlerine katılmıyor olabilirsiniz, Sezen Aksu’ya destek vermesini eleştirebilirsiniz ama bir siyasi parti genel başkanına “Rey için ana babasını satan” demek yenilir yutulur şey değildir.

Son katıldığı yayında AK Parti’yi desteklediğini, bu iktidarın devam etmesini istediğini açıkça beyan eden Cübbeli Hoca, belli ki Deva Partisi’nin muhafazakâr kesimden oy alma ihtimalinden tedirgin oluyor. Bu yüzden de Babacan’ı dindar camia gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani kendi deyimi ile ‘rey’ derdinde olan asıl kendisi…

Eleştirinin de bir adabı olmalı.

Olmadı Cübbeli Ahmet Hoca, bu üslup size hiç ama hiç yakışmadı…"