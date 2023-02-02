Ahmet Hakan'ın yengesi fena tokatladı! Tam 90'a taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti iktidarından, Tayyip Erdoğan’dan ve yakın çevresinden hesap soracağı yönündeki sözlerinin müzmin muhalif kesim tarafından alkışlandığını belirten Kübra Par, "Müzmin muhalifler dışındaki makul kesimler bu dilden rahatsız oluyor" dedi. Ahmet Hakan'ın yengesi Par, Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman ki AK Parti iktidarından, Erdoğan’dan ve yakın çevresinden hesap soracağını söylese muhalif kesim alkışladıkça alkışlıyor.

“Asacağız, keseceğiz, hepsini hapse atacağız” dese içleri soğuyacak.

20 yıllık iktidara duydukları öfke ile intikam almak istiyorlar.

Oysa bu müzmin muhalifler dışındaki makul kesimler bu dilden rahatsız oluyor.

Gerçi Kemal Bey pek oralı değil. Dün yine grup konuşmasında “Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; 'Ben Kemal, geliyorum'"

Diyeceksiniz ki “Ne var bunda canım, Kemal Bey arsız ve hırsızdan hesap sormasın mı?”…

Oysa meselenin iki problemli yanı var.

Bir, Hazine'den, proje kisvesi altında 418 milyar dolar çalındığını iddia ediyor ama ortaya bir kanıt koyamıyor. Varsayımlar ve zanlar üzerinden hareket ediyor.

İki, “Alo ben Kemal, geliyorum” sloganı sosyal medyada viral olan bir paylaşıma dayanıyor.

Bundan bir süre önce, Cüneyt Arkın’ın oynadığı eski bir Türk filminin repliklerinden esinlenen bir hesap Kılıçdaroğlu’nun animasyonunu yapmıştı. Peki o videoda Kılıçdaroğlu kime “Geliyorum” demişti?

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Bekir Bozdağ ve Tayyip Erdoğan…

Yani Kılıçdaroğlu bu isimlerden hesap soracağını ima ediyor.

Bu rövanşist dil CHP kitlesini ve sosyal medya mutsuzlarını tatmin ediyor belki ama bugün oyları yüzde 40’ı aşan Cumhur İttifakı kitlesini ve yüzde 10’u aşkın kararsız seçmeni muhalefetten uzaklaştırıyor.

Bu asıp kesen dili sürdürürlerse seçim kazanamazlar.

İnanmıyorlarsa dönüp geçmiş seçim dönemlerine özellikle de 17-25 Aralık sonrası yapılan yerel seçim sonuçlarına bir baksınlar.

Aslında bu gerçeği en güzel CHP’ye daha önce seçim kampanyaları yapan reklamcı, iletişimci Ateş İlyas Başsoy anlatmıştı.

“Kürsüden çıkıp asarım keserim demek CHP’nin hiç işine yaramıyor. Aksine Erdoğan’ı biraz görmezden gelmesi lazım çünkü seçmeni Erdoğan’ı popstar gibi seviyor. 20 yıldır oy veriyor. Sen çıkıp ona ‘Hırsız’ dediğinde adama da küfretmiş gibi oluyorsun. Bu dil CHP’ye çok büyük zarar veriyor. ‘Bu sefer de CHP’yi deneyelim’ diyecek insanların son anda yine AKP’ye dönmesine yol açıyor” demişti.

Maalesef duyan, dinleyen olmadı. (...)"