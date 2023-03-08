Ahmet Hakan'ın 'seçilirse' ısrarı yayına damga vurdu! Zafer Şahin 'geçmiş olsun' dedi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi'nin Genel Merkezi önünde Temel Karamollaoğlu tarafından açıklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ilan edildi. Duyuru sonrası bütün kanallar bu durum üzerine yayınlar yapmaya başladı. CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında yaşananları canlı aktaran Hande Fırat'ın sözlerine Ahmet Hakan'ın verdiği tepki olay oldu.

Seçilirse değil mi, bir dakika Hande...

Hande Fırat ''Bulunan ara formül şu, cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak'' ifadelerini kullandığı esnafa Ahmet Hakan'ın ısrarla Hande Fırat'ın sözünü kesip, ''Seçilirse, seçilirse... Yani seçilirse değil mi yani, bir dakika Hande. Seçilirse...'' düzeltmesi sosyal medyada gündem oldu.

Zafer Şahin: Geçmiş olsun...

Hande Fırat, bu ısrar üzerine çok şaşırırken "Yav tabii" diye tepki gösterdi. Bu sırada programın konuklarından Zafer Şahin'in "geçmiş olsun" sözleri akrandan duyuldu.

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