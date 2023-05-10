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Medya Ahmet Hakan’ın gözleri, bunu duyunca fal taşı gibi açılmış! Olay Cumhur İttifakı ve Akşener çıkışı
Medya

Ahmet Hakan’ın gözleri, bunu duyunca fal taşı gibi açılmış! Olay Cumhur İttifakı ve Akşener çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 18:35:00 -
Ahmet Hakan’ın gözleri, bunu duyunca fal taşı gibi açılmış! Olay Cumhur İttifakı ve Akşener çıkışı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Dışişleri’ni al, Savunma’yı ver / İçişleri’ni al, Adalet’i ver” türü “al/ver” hesabına gönderme yapan Meral Akşener’in tarif ettiği kaos tablosunun “Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirdiğini” belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Dışişleri’ni al, Savunma’yı ver / İçişleri’ni al, Adalet’i ver” türü “al/ver” hesabına gönderme yapan Meral Akşener’in tarif ettiği kaos tablosunun “Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirdiğini” belirtti. 

“Cumhur İttifakı’nın ‘Koalisyon gelecek, kaos olacak’ falan diye propaganda yapmak için çabalamasına gerek yok. Meral Akşener o işi gayet güzel yapmış” ifadelerini kullanan Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Meral Akşener, Habertürk’te konuşmuş.

Söylediklerini işittiğim anda gözlerim fal taşı gibi açıldı, kulaklarıma inanamadım.
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(…) “Dışişleri’ni al, Savunma’yı ver / İçişleri’ni al, Adalet’i ver” türü “al/ver” hesabına gönderme yapan (…) bu tablo, Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirmiştir sanırım.

*

Nasıl keyiflendirmesin?

Akşener’in ortaya koyduğu bu kaos tablosunu, Cumhur İttifakı bile bu kadar güzel anlatamazdı.

DEVA, Gelecek ve Saadet’in seçime üç gün kala işkillendirilmesi ise işin cabası.

*

Cumhur İttifakı’nın “Koalisyon gelecek, kaos olacak” falan diye propaganda yapmak için çabalamasına gerek yok.

Meral Akşener o işi gayet güzel yapmış.”

 

 

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