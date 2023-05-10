Ahmet Hakan’ın gözleri, bunu duyunca fal taşı gibi açılmış! Olay Cumhur İttifakı ve Akşener çıkışı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Dışişleri’ni al, Savunma’yı ver / İçişleri’ni al, Adalet’i ver” türü “al/ver” hesabına gönderme yapan Meral Akşener’in tarif ettiği kaos tablosunun “Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirdiğini” belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Dışişleri’ni al, Savunma’yı ver / İçişleri’ni al, Adalet’i ver” türü “al/ver” hesabına gönderme yapan Meral Akşener’in tarif ettiği kaos tablosunun “Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirdiğini” belirtti.
“Cumhur İttifakı’nın ‘Koalisyon gelecek, kaos olacak’ falan diye propaganda yapmak için çabalamasına gerek yok. Meral Akşener o işi gayet güzel yapmış” ifadelerini kullanan Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:
“Meral Akşener, Habertürk’te konuşmuş.
Söylediklerini işittiğim anda gözlerim fal taşı gibi açıldı, kulaklarıma inanamadım.
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(…) “Dışişleri’ni al, Savunma’yı ver / İçişleri’ni al, Adalet’i ver” türü “al/ver” hesabına gönderme yapan (…) bu tablo, Cumhur İttifakı’nı acayip keyiflendirmiştir sanırım.
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Nasıl keyiflendirmesin?
Akşener’in ortaya koyduğu bu kaos tablosunu, Cumhur İttifakı bile bu kadar güzel anlatamazdı.
DEVA, Gelecek ve Saadet’in seçime üç gün kala işkillendirilmesi ise işin cabası.
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Cumhur İttifakı’nın “Koalisyon gelecek, kaos olacak” falan diye propaganda yapmak için çabalamasına gerek yok.
Meral Akşener o işi gayet güzel yapmış.”