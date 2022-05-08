Ahmet Hakan'dan yine bir "ne şiş yansın ne kebap" yazısı

İdare-i maslahatın Türk medyasındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Ahmet Hakan, yine bir "ne şiş yansın ne kebap" yazısına imza attı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Ekrem İmamoğlu ve Nagehan Alçı'nın içerisinde olduğu polemikle ilgili rengini belli etmeyerek, her zaman olduğu gibi yine iki tarafa birden hak verdi. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet edilen gazeteciler arasında Nagehan Alçı da yer alıyordu.

İmamoğlu taraftarları, buna tepki gösterdiler.

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İmamoğlu taraftarları, tepkiyi o kadar büyüttüler ve yükselttiler ki...

Olay, Ekrem İmamoğlu açısından resmen ve alenen büyük bir krize dönüştü.

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Bir siyasetçinin farklı siyasi çizgilerden gazetecileri düzenlediği bir etkinliğe davet etmesi, dünyanın en normal işidir.

Bu açıdan bakıldığında İmamoğlu, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor.

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Yakın geçmişte bazı alengirli olayların militanlığına soyunmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi de dünyanın en normal işidir.

Bu açıdan bakıldığında da İmamoğlu taraftarları, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor. (...)"