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Ahmet Hakan’dan Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal’a olay gönderme

Sözcü yazarı ‘bidon kafa’ Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki kaçak villası ile Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliği Ahmet Hakan'ın diline düştü. Ahmet Hakan, "Bodrum'daki villaları gördünüz mü?" diye soran Ahmet Hakan, "En kârlı ticaret: Atatürk ticareti" iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:01:00 - 2020-05-18 10:22:39
Ahmet Hakan’dan Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal’a olay gönderme

Yılmaz Özdil'in eşi üzerine satın aldığı ve kaçak inşaat yaptığı villasıyla ilgili yıkım kararını günlerdir gündemde.

Fatih Portakal'ın eşine ait olan İzmir'deki çiftlikte kaçak inşaat olduğu iddiası ise yapılan inceleme sonucu gerçek çıkmamıştı.

Ahmet Hakan, bugün isim vermeden Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'a isim vermeden öyle bir gönderme yaptı ki medya mahallesinde uzun zaman sürecek yeni bir kavganın / tartışmanın fitilini ateşledi... İşte Ahmet Hakan'ın Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'ı "Atatürk ticareti yaparak villa ve çiftlik sahibi olmakla" gönderme yaptığı o yazısı…

En kârlı ticaret: Atatürk ticareti

Bodrum’daki villaları, İzmir’deki çiftlikleri falan...

Gördünüz mü?

Yıllardır “din ticareti” deyip duruyoruz ama Atatürk ticaretinin kârlılık oranı galiba daha yüksek.

Ne utanıyorlar ne de utandırılıyorlar

Üstelik Atatürk ticareti yaptıkları için...

Ne utanıyorlar. Ne de utandırılıyorlar.

Bırakın utanmayı, utandırılmayı falan...

- “Helal olsun koçuma” çekiliyor.

- “Yarasın” deniliyor.

- “Daha büyüğüne layık” diye gaz veriliyor.

- “Bütün Bodrum onun olsun” diyenler bile çıkıyor.

Cübbeli'nin müritlerinden bile daha müritler

Cübbeli’nin müritleri bile...

Bu denli mürit değildir yani...

Atatürk'ün kazancı bile bunların yanında mütevazi kalır

Bir de şöyle bir şey var:

Öyle bir ticaret ki Atatürk ticareti...

Atatürk’ün kazancı bile Atatürk tüccarlarının kazancının yanında...

Gayet mütevazı bir apartman dairesi gibi kalır.

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Yorumlar

Salih

Ah Ahmet ah , davan için Almanyada Kanal 7 için para topladığın günlerden, Aydın Doğanlı Kemalist mahalleye savrulamana sonrada parmağında gümüş yüzük ten başka bişeyleri olmayanları savunmak.. tarih seni nasıl yazacak merak ediyorum.
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