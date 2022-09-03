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Medya Ahmet Hakan'dan yalakalığın sınırlarını zorlayan yazı
Medya

Ahmet Hakan'dan yalakalığın sınırlarını zorlayan yazı

Ahmet Hakan, toplumu ifsat eden hemen her projede imzası olan Acun Ilıcalı'nın parlattığı MasterChef jürilerinden Somer Şef’le ilgili yıkama-yağlama dolu bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 09:58:00 -
Ahmet Hakan'dan yalakalığın sınırlarını zorlayan yazı

Ahmet Hakan, toplumu ifsat eden hemen her projede imzası olan Acun Ilıcalı'nın parlattığı MasterChef jürilerinden Somer Şef’le ilgili yıkama-yağlama dolu bir yazıya imza attı. Hakan, yalakalığın zirvesini zorladığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti: 

"Bizim Somer Şef’imizin Levent’teki “Efendy” adlı restoranına gittik birkaç Hürriyet mensubuyla birlikte. Edindiğim 5 izlenimi hızla aktarıyorum:

*

- BİR: Somer Şef’le ilk kez karşılaştım. Uzaktan sempatik görünüyordu. Yakından çok daha sempatikmiş.

*

- İKİ: Şef lokantalarında lüzumsuz bir kasma hali vardır. Somer Şef’in lokantasında kasıntının izi tozu bile yok. Şort tişörtle bile gidilir yani.

*

- ÜÇ: Anadolu lezzetlerinin yeniden yorumlanmasından korkarım. Bozarlar bildiğimiz lezzetleri. Somer Şef, hem yorumlamış hem de bozmamış.

*

- DÖRT: Meyve ve et kombinasyonu, bizim Osmanlı geçmişimizden yadigârdır. Somer Şef, vişneli kebapla o geçmişe şahane bir selam çakmış.

*

- BEŞ: “Çingene Kızı” diye bir tatlı var mönüde. Zeugma’da bulunan “Çingene Kızı Mozaiği”ne gönderme yapan bu tatlı, çok alengirli."

 

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Yorumlar

Ali

Bu reklam icin kac lira aldin a.hakan yada dolarmi demeliydim

Ziya

Ahmet hakan bir proje adamda biraz haysiyet olur kanal7 de iken aydın doğana kafa hesap soracağım derken adamın yarında elleri ile içki ikram etti hakan budur hiç bir değeri yoktur kendi çalıp kendi oynayan bir zavallı dır NOKTA
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