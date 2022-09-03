Ahmet Hakan'dan yalakalığın sınırlarını zorlayan yazı

Ahmet Hakan, toplumu ifsat eden hemen her projede imzası olan Acun Ilıcalı'nın parlattığı MasterChef jürilerinden Somer Şef’le ilgili yıkama-yağlama dolu bir yazıya imza attı. Hakan, yalakalığın zirvesini zorladığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Bizim Somer Şef’imizin Levent’teki “Efendy” adlı restoranına gittik birkaç Hürriyet mensubuyla birlikte. Edindiğim 5 izlenimi hızla aktarıyorum:

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- BİR: Somer Şef’le ilk kez karşılaştım. Uzaktan sempatik görünüyordu. Yakından çok daha sempatikmiş.

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- İKİ: Şef lokantalarında lüzumsuz bir kasma hali vardır. Somer Şef’in lokantasında kasıntının izi tozu bile yok. Şort tişörtle bile gidilir yani.

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- ÜÇ: Anadolu lezzetlerinin yeniden yorumlanmasından korkarım. Bozarlar bildiğimiz lezzetleri. Somer Şef, hem yorumlamış hem de bozmamış.

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- DÖRT: Meyve ve et kombinasyonu, bizim Osmanlı geçmişimizden yadigârdır. Somer Şef, vişneli kebapla o geçmişe şahane bir selam çakmış.

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- BEŞ: “Çingene Kızı” diye bir tatlı var mönüde. Zeugma’da bulunan “Çingene Kızı Mozaiği”ne gönderme yapan bu tatlı, çok alengirli."