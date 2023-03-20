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Medya Ahmet Hakan'dan şok "Erdoğan" iddiası! Yer yerinden oynayacak
Medya

Ahmet Hakan'dan şok "Erdoğan" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı iddiasını köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 15:28:00 -
Ahmet Hakan'dan şok "Erdoğan" iddiası! Yer yerinden oynayacak

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı iddiasını köşesine taşıdı. 

"Bu seçim döneminde.... Erdoğan’ın miting yapmayacağı söyleniyor" diyen Hakan, yazısının ilgili bölümünde şöyle devam etti:

"Eğer bu bilgi doğruysa... Stratejilerin en kötüsüdür bu. Taktiklerin en isabetsizidir bu.
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Erdoğan’ın miting yapmadan kampanya yürütmesi... Kambersiz düğün yapmak gibidir. Şarjsız telefonla konuşmaya çalışmak gibidir.  En büyük kozu, masaya sürmemek gibidir.  Karşı tarafa muazzam bir armağan vermek gibidir. Dikiz aynasız araba kullanmak gibidir. Ödül mamasız kalmış Sekter gibidir." 

 

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