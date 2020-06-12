Ahmet Hakan'dan sert açıklamalar: Tek adam diye diye…

CHP’nin son MYK toplantısında alınan karar gereği Meclis grup başkanvekillikleri için seçim yapılmayacak. Geçen Ekim ayında CHP grup yönetmenliğinde yapılan bir değişiklik ile CHP Genel Başkanının, MYK üyelerinde olduğu gibi grup başkanvekillerini de atama yoluyla belirlenmesinin önü açılmıştı. Bu durumda mevcut grup başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay görevlerine devam edecek.

Ahmet Hakan, CHP grup başkanvekillerinin ilk defa atamayla belirlendiğini belirterek, "Tek adam' diye diye 'tek adamlığa' geçtiler" yorumunu yaptı.

Hakan, "CHP tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez CHP’nin grup başkanvekilleri, seçimle değil Kemal Kılıçdaroğlu’nun atamasıyla seçildi. Erdal İnönü zamanında, Murat Karayalçın zamanında, Deniz Baykal zamanında, Altan Öymen zamanında seçimle belirlenirdi grup başkanvekilleri." ifadesini kullandı.

Hakan, "Hatta şöyle bir olay bile yaşanmıştı: Murat Karayalçın ile Aydın Güven Gürkan, genel başkanlık için yarışmışlar, kazanan Murat Karayalçın olmuştu. Karayalçın’ın milletvekili olmaması nedeniyle CHP Grup Başkanlığı seçimi yapılmıştı. Aydın Güven Gürkan aday olup kazanmıştı. Sonuçta Karayalçın da Gürkan’la çalışmak zorunda kalmıştı. CHP, işte böyle bir demokratik kültürden geliyordu. Bu kültürü yıktılar." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Merak ettiğim husus şudur: Seçimi bırakıp atama modeline geçen CHP’de, milletvekilleri bundan sonra ağızlarını doldura doldura nasıl 'tek adam' eleştirisi yapacaklar? Yapsalar da ne derece inandırıcı olacaklar? Kendi dar egemenlik alanında 'tek adamlık' uygulayanlar, egemenlik alanları genişleyince de 'tek adam' olmayacaklar mı?" görüşünü savundu.