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Medya Ahmet Hakan'dan olay yazı! Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi şart ama bu meseleyi çözmesi şart oğlu şart
Medya

Ahmet Hakan'dan olay yazı! Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi şart ama bu meseleyi çözmesi şart oğlu şart

Ahmet Hakan, çaya gelen fahiş zammı köşesine taşıdı. Türk toplumunun çayı çok seven bir toplum olduğunu ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında, "Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi şart ama pahalı çay meselesini çözmesi şart oğlu şart" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 10:48:00 -
Ahmet Hakan'dan olay yazı! Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi şart ama bu meseleyi çözmesi şart oğlu şart

Ahmet Hakan, çaya gelen fahiş zammı köşesine taşıdı. Türk toplumunun çayı çok seven bir toplum olduğunu ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında, "Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi şart ama pahalı çay meselesini çözmesi şart oğlu şart" deyip şunları kaydetti:

"Çay içmem. Kahveciyim ben.

Ama çay fiyatlarını görünce “Bu ne be? Ne olmuş bu çaya?” dedim.

Yüzde 43 zam yapmışlar çaya. Turistik Rize Çayı’nın fiyatı 75 liraya çıkmış.

*

Bizim milletimiz için çay önemlidir. Tencereden bile önemlidir. Hatta ve hatta “Demliğin düşüremeyeceği hükümet yoktur” desek yeridir.

*

Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi şart ama pahalı çay meselesini çözmesi şart oğlu şart."

 

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