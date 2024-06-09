Ahmet Hakan'dan olay yazı! Bu nefreti zırnık aşabilmiş değiller! İmkânı yok, normalleşmez bunlar
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Hakan, bu tepkilerin aslında Akşener'e değil, Erdoğan'a yönelik nefretten kaynaklandığını ifade etti. Hakan, eleştirenlerin 23 yıldır bu nefreti aşamadıklarını ve normalleşemeyeceklerini belirttiği yazısında şunları kaydetti:
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Hakan, bu tepkilerin aslında Akşener'e değil, Erdoğan'a yönelik nefretten kaynaklandığını ifade etti. Hakan, eleştirenlerin 23 yıldır bu nefreti aşamadıklarını ve normalleşemeyeceklerini belirttiği yazısında şunları kaydetti:
"Şema çok basit:
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Meral Akşener, Erdoğan’a en ağır dille saldırdığında:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
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“Şak! Şak! Bravo! Büyüksün Meral Abla! Şahanesin Meral Anne!”
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Meral Akşener, Erdoğan’la görüşüp fotoğraf çektirdiğinde:
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“Yuh! Yuh! Çıkarcı! Büyük hayal kırıklığı! Sağcı değil mi, bırak gitsin”.
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Buradaki asıl özne Akşener değil yani. Asıl özne Erdoğan.
Erdoğan’dan nefret ediyorlar ve 23 yıldır bu nefreti zırnık aşabilmiş değiller.
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İmkânı yok. Normalleşmez bunlar."