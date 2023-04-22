  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

Kiracılara iyi haber! Bakan Kurum'dan kira artış sınırlaması açıklaması

İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu savunmak için dakikalarca yırtındı!

Mehmet Ali Şahin Temel Karamollaoğlu'nu topa tuttu!

İhsan Şenocak Hoca'dan bayram mesajı! 'Birleşmezsek Uhud'u yaşarız'

CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı

Meteoroloji'den flaş uyarı: O tarihte planı olan iptal etsin! bölgede sağanak, kar yağışı, kutup soğukları geliyor!

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı!

Çinli dev şirket sayısında artış: Şirketler Çin'e geliyorlar, peş peşe duyuruldu! Yabancı yatırım girişimi oldu

Kılıçdaroğlu 'Kimsenin gücü yetmez' demişti! İttifak ortaklarından 'tarikat ve cemaat' açıklaması!
Medya Ahmet Hakan'dan olay sözler! Bu resmen şapşallık! Hadi bakalım, doooğru akıl hastanesine
Medya

Ahmet Hakan'dan olay sözler! Bu resmen şapşallık! Hadi bakalım, doooğru akıl hastanesine

Yeniakit Publisher
2023-04-22 12:43:00 -
Ahmet Hakan'dan olay sözler! Bu resmen şapşallık! Hadi bakalım, doooğru akıl hastanesine

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek… Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak" herzelerini yumurtlayan CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ'ı resmen madara etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek… Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak" herzelerini yumurtlayan CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ'ı resmen madara etti.

"Bu şapşallığın 'Ne yapalım? Her şeyden şüphe duyar olduk' diye izah edilmesi mümkün değil. Çünkü şüpheci olmanın da bir kıvamı vardır. Aklı, mantığı, izanı dışlayan bir şüpheciliğin varacağı yer, akıl ve ruh hastalıkları klinikleridir" ifadelerini kullanan Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Koca koca gazeteciler, koca koca profesörler şöyle bir şey söylüyorlar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

“AK Parti, yurtdışından teknolojik bir kâğıt getirdi. Bu kâğıdı oy pusulası yaptılar. Seçim günü saat tam 5’te, yani sandıklar açılırken... Kılıçdaroğlu’na verilen evet silinecek, Erdoğan’ın boş olan bölümünde bir evet belirecek.”

*

Hahahahaha!

İşte bütün bunlar Sindirella masalının etkisinden çıkamamakla ilgili.

*

Bu şapşallığın “Ne yapalım? Her şeyden şüphe duyar olduk” diye izah edilmesi mümkün değil.

Çünkü şüpheci olmanın da bir kıvamı vardır. Aklı, mantığı, izanı dışlayan bir şüpheciliğin varacağı yer, akıl ve ruh hastalıkları klinikleridir.

*

Seçim bitene kadar akıl ve ruh sağlığını koruyabilenlere ne mutlu."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Rusya turizmi! Rus turistlerin Türkiye'deki yeni rotası: Rusların itirafı! Yeniden Türkiye'yi seçtiler
Gündem

Türkiye-Rusya turizmi! Rus turistlerin Türkiye'deki yeni rotası: Rusların itirafı! Yeniden Türkiye'yi seçtiler

Rus turistlerin Türkiye'deki yeni rotası: Rusya'dan vatandaşlar yine Türkiye'yi seçecekler! Rusya-Ukrayna savaşının ardından son dönemde Tür..
Araç sahipleri dikkat! Corolla'ya büyük zam: Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı! Yine artacak...
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Corolla'ya büyük zam: Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı! Yine artacak...

Otomotiv devi Toyota otomobillerinde zam yaptı. Zam oranı otomobilseverlerin dikkatinde kaçmadı. Piyasa önderleri tekrar zam gelecek uyarısı..
Apar topar görevden aldılar! CHP’li Başkandan AK Partili adaya oy şartı
Gündem

Apar topar görevden aldılar! CHP’li Başkandan AK Partili adaya oy şartı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi CHP'li İlçe Başkanı, ilçeye ziyarete giden AK Parti milletvekili adayına ilçeye su sondajı yapması karşılığında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23