Ahmet Hakan'dan olay sözler! Bu resmen şapşallık! Hadi bakalım, doooğru akıl hastanesine

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek… Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak" herzelerini yumurtlayan CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ'ı resmen madara etti.

"Bu şapşallığın 'Ne yapalım? Her şeyden şüphe duyar olduk' diye izah edilmesi mümkün değil. Çünkü şüpheci olmanın da bir kıvamı vardır. Aklı, mantığı, izanı dışlayan bir şüpheciliğin varacağı yer, akıl ve ruh hastalıkları klinikleridir" ifadelerini kullanan Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Koca koca gazeteciler, koca koca profesörler şöyle bir şey söylüyorlar:

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“AK Parti, yurtdışından teknolojik bir kâğıt getirdi. Bu kâğıdı oy pusulası yaptılar. Seçim günü saat tam 5’te, yani sandıklar açılırken... Kılıçdaroğlu’na verilen evet silinecek, Erdoğan’ın boş olan bölümünde bir evet belirecek.”

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Hahahahaha!

İşte bütün bunlar Sindirella masalının etkisinden çıkamamakla ilgili.

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Bu şapşallığın “Ne yapalım? Her şeyden şüphe duyar olduk” diye izah edilmesi mümkün değil.

Çünkü şüpheci olmanın da bir kıvamı vardır. Aklı, mantığı, izanı dışlayan bir şüpheciliğin varacağı yer, akıl ve ruh hastalıkları klinikleridir.

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Seçim bitene kadar akıl ve ruh sağlığını koruyabilenlere ne mutlu."