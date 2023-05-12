Ahmet Hakan’dan olay Muharrem İnce sözleri! Bombayı böyle patlattı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.
Hakan, “Muharrem İnce doğrusunu yaptı” dediği bugünkü yazısında, “Muharrem İnce olayından benim kişisel olarak çıkardığım bir sonuç var” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
“Siyaset, hiç benlik bir iş değil. Çünkü dayanamam. Çünkü sonuna kadar götüremem. Çünkü bir yer gelir, bırakır giderim. Çünkü üstüne üstüne gidemem. Çünkü sonsuz bir vuruşma azmine sahip değilim. Çünkü 'Değmez' derim. Çünkü 'Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem' diye meydan okuyamam. Çünkü çabuk pes ederim. Çünkü bir kıyı kasabasına yerleşmek için bahane ararım. Çünkü hırslanamam. Çünkü 'Topunuz gelin' diyemem. Çünkü bir iki iftiradan sonra dil altı hapı bile kesmez beni. Çünkü mücadeleci bir kişiliğim yok.
Sonuç? Ben İnce’nin yerinde olsaydım şimdiye 40 kere çekilmiştim. Adam yine iyi dayandı. Gerçi bir de Tayyip Erdoğan’ın durumu var: Adam çeyrek asırdır ne badireler atlattı, nelere maruz kaldı, nelerle baş etmek durumunda kaldı ve buna rağmen bana mısın demedi.”
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