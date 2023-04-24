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Medya Ahmet Hakan'dan olay "İmamoğlu" önerisi! "Togg, bu fırsatı kaçırmamalı"
Medya

Ahmet Hakan'dan olay "İmamoğlu" önerisi! "Togg, bu fırsatı kaçırmamalı"

Yeniakit Publisher
2023-04-24 11:16:00 -
Ahmet Hakan'dan olay "İmamoğlu" önerisi! "Togg, bu fırsatı kaçırmamalı"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Togg taleplerine yanıt verilmediğini söyleyen İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'na acilen Togg gönderilmesi gerektiğini savundu.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Togg taleplerine yanıt verilmediğini söyleyen İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'na acilen Togg gönderilmesi gerektiğini savundu. 

Hakan, bugünkü yazısının "İmamoğlu'na acil Togg yollanmalı" başlıklı bölümünde "Ekrem İmamoğlu, 'Bana Togg versinler. Almaya hazırım. Yollasınlar hemen. İstanbul sokaklarında Togg’a hava attırırım' demiş. CHP’li bir belediye başkanına Togg reklamı yaptırmak, süper bir fırsat. Togg, bu fırsatı kaçırmamalı" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Togg talebimize yanıt verilmedi; bakanların yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında" demişti.
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