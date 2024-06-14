Ahmet Hakan'dan olay iddia! Erdoğan-Akşener görüşmesine dikkat çekti, "İşte bu yüzden" diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti’nin siyasi işlevini yitirdiğini yazdı. CHP’nin, İyi Parti’ye olan ihtiyacının kalmadığını belirten Hakan, İyi Parti’nin CHP’den daha sert muhalefet yapmasının genetiğine uygun olmadığını ifade etti. Müsavat Dervişoğlu’nun partinin bunalımda olduğunu söylemesine dikkat çeken Hakan, şunları kaydetti:

"Müsavat Dervişoğlu’nu sever, sayarım.

Ama kusura bakmazsa partisi açısından durumun hiç de iç açıcı olmadığını söylemek zorundayım.

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- Çorum’u bile CHP’nin kazandığı...

- Adıyaman’da bile CHP’nin birinci olduğu...

- “Sağcılar CHP’ye oy vermez” algısının yıkıldığı...

Bir süreçte, CHP’nin İYİ Parti’ye ihtiyacı kalmadı.

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Yani İYİ Parti, artık “CHP sağdan oy alamıyor. CHP’nin bize ihtiyacı var” diyebilecek durumda değil.

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CHP’den daha şiddetli, CHP’den daha radikal, CHP’den daha ideolojik, CHP’den daha sert muhalefet yapmak ise...

İYİ Parti’nin genetiğine uygun değil.

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İşte tam da bu yüzden...

Müsavat Bey kusura bakmasın ama İYİ Parti, işlevini kaybetmiş durumda.

Gördüğüm kadarıyla da...

Parti bunalımda. Parti bir çıkış yolu bulamıyor. Parti antidepresanlarla ancak ayakta durabiliyor.

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Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması karşısında İYİ Parti’nin yaşadığı “ne yapacağını ne diyeceğini bilememe” hali, biraz da işte bu yüzden."