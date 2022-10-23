Ahmet Hakan'dan olay Fakıbaba yazısı! "Şimdi ben böyle yazınca" deyip bombayı patlattı

Ahmet Hakan, AK Parti'den istifa ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Eşref Fakıbaba ile ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Fakıbaba'nın istifasını "aşırı lokal bir istifa" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Eşref Fakıbaba’nın AK Parti’den istifa gerekçelerine şöyle bir baktım.

Genel siyasete dair kurduğu tek bir cümle yok. Kurduğu cümlelerin hepsi yerelle ilgili. Şanlıurfa’ya yapılan atamalar... Şanlıurfa’daki uygulamalar... Şanlıurfa’daki teşkilat meseleleri...

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Aşırı lokal bir istifa olarak kayıtlara geçirdim bu istifayı.

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Şimdi ben böyle yazınca...

Belki Fakıbaba da memleket çapında istifa gerekçeleri bulacaktır kendisine.

Bulsun bakalım."