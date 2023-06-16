  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den Bakan: Ukrayna ülkesine silah desteği gelişmesini, son durumu duyurdu: Türkiye'de orada olacak

Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme

Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...

Binyamin Netanyahu'nun tek çaresi Başkan Erdoğan! Görüşebilmek için randevu istiyor

ABD'den Türkiye'nin yanında yer alan Avrupa ülkesine küstah tehdit: Onaylamazsanız silah vermeyiz

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Açık açık 'Genel Başkanlık' için...

Ekrem’in adamının itirafı: Rekabeti önlerdi!

Petrolde 3. müjde Kato'dan! Gabar'ın 4-5 katı

Serbest piyasada döviz fiyatları

İran'dan Türkiye'ye karşı çok büyük alçaklık! Ermenistan Tahran'ı satıp her şeyi itiraf etti
Medya Ahmet Hakan’dan olay çıkış! Bu teklif çok konuşulur
Medya

Ahmet Hakan’dan olay çıkış! Bu teklif çok konuşulur

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:02:00 -
Ahmet Hakan’dan olay çıkış! Bu teklif çok konuşulur

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'yi eleştirdiği yazısında, "Ana muhalefet yükünü taşıyamıyor, varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'yi eleştirdiği yazısında, "Ana muhalefet yükünü taşıyamıyor, varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün" dedi. 

Hakan, yazısının "Biraz da ben siyaset mühendisliği yapayım" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“CHP, ana muhalefet olma yükünü taşıyamıyor. Yapısal olarak. Mimari olarak. Örgütsel olarak. CHP varlığını sürdürsün. Ama küçük bir parti olarak. Seküler endişenin, Kadıköy/Beşiktaş duygusunun, Erdoğan karşıtlığının, Atatürkçü vurgunun partisi olarak...

Ana muhalefet ise... Popüler, kitlesel, bagajsız, milliyetçi, sağcı, muhafazakâr çizgideki karizmatik bir lider partisi olsun.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benim bu yaptığıma ne denir? Tabii ki siyaset mühendisliği denir. Siyaset mühendisliği, masa üstünde yapılan acayip boş beleş bir iştir. Ama ne yalan söyleyeyim, yapması bayağı tatlı geldi bana.” 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23