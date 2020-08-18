Ahmet Hakan'dan olay Abdullah Gül yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak yeniden ismi anılan Abdullah Gül ismine gelen tepkilere "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" şeklinde cevap vermişti.

Bunun üzerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine bombayı patlattığını ifade eden Hakan, Kılıçdaroğlu'nun saptamaları konusunda insanın ya saçını başını yolacağını, ya da bu duruma kahkahalarla güleceğini, bunun ortasının olmadığını belirtti.

"Erdoğan'la Abdullah Gül meydana çıktığında Erdoğan şakkadanak kazanır"

"Siyaset dâhisi, seçim allamesi, analizciler kralı falan olmaya gerek yok." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, siyaseti orta/alt seviyede gözlemleyen herhangi bir vatandaşın bile meydana Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün çıktığında Erdoğan’ın rahatlıkta kazanacağını “şakkadanak” göreceğini bildirdi.

Yaptığı açıklamalardan birilerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu AK Parti'nin Abdullah Gül'ün aday olma ihtimalinden bile ödünün koptuğuna inandırdığını ifade eden Hakan, bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu açısından iki büyük vahametin söz konusu olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun etrafında AK Parti’nin Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali karşısında ödünün koptuğunu söyleyen ve buna Kılıçdaroğlu’nu ikna edebilen tiplerin olduğunu kaydeden Hakan, ikinci vehamet olarak ise Kılıçdaroğlu’nun aklının, Abdullah Gül’ün aday olma ihtimalinin belirmesi karşısında bile AK Parti’nin ödünün koptuğuna yattığını, bunun böyle olduğuna samimiyetle inandığını belirtti.

Hakan, "Kılıçdaroğlu açısından hangisi daha vahimdir?" diye sordu.

AK Partililerin Abdullah Gül’ün aday olma ihtimalinden korkmaları için akıllarını peynir ekmekle yemiş olmaları gerektiğinin altını çizen Hakan, AK Parti’nin Gül’ün adaylığından korkmasının, siyasi realiteye uygun olmadığını bildirdi.

"Bazı CHP'liler tepki olarak Erdoğan'a bile oy verebilir"

Gül’ün adaylığından acayip korkan kesimin CHP tabanı olduğunu kaydeden Hakan, Gül'ün aday olması halinde Erdoğan'ın rahat bir nefes alacağını, AK Parti'de 'düğün dernek kurulacağını', Muharrem İnce'nin haklılığının kanıtlanacağını, CHP'nin kaynayacağını, bazı CHP’lilerin tepki olarak Erdoğan’a oy bile verebileceğini, Meral Akşener'in ikinci huruç hareketini başlatacağını, Ekmeleddin Bey'in bir kez daha yad edileceğini ifade etti.