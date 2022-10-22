Ahmet Hakan'dan o İYİ Partiliye efsane kapak! Bu ayardan sonra bir daha kendine gelemez artık

ABD’ye giden İYİ Parti heyetinin başında yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan'ın “Biz ABD’ye hamburger yemeye gelmedik” paylaşımını eleştiren Ahmet Hakan, söz konusu paylaşımı "ergen hınzırlığı" olarak nitelendirdi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ahmet Erozan...

İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı.

Ayrıca yıllarca diplomatlık yapmış bir isim.

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ABD’ye giden İYİ Parti heyetinin de başında yer alan Erozan, şöyle bir tweet attı:

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“Biz ABD’ye hamburger yemeye gelmedik.”

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Bu paylaşımı herkes, “Bak, bak... Kemal Kılıçdaroğlu’na laf çakıyor” diye anladı.

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Erozan ise, “Yanlış anlaşıldım. Ben aslında Erdoğan’a cevap verdim. Erdoğan, ‘ABD’ye hamburger yemeye gidiyorlar’ demişti. Ben ona cevap verdim” falan diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Twitter dili ve edebiyatı, herkesi olduğu gibi siyasetçileri de etkilemiş durumda.

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Mizah duygusu olsun olmasın hemen herkes Twitter’da bir şeyler karalarken mutlaka bir hınzırlık yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini.

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Mutlaka ironik bir takılma içinde olunacak. Mutlaka laf sokulacak. Mutlaka alaycı bir eda geliştirilecek. Mutlaka “adeta Cem Yılmaz” dedirtilecek. Mutlaka taş gediğine oturtulacak.

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Bu hava, kendilerinden ağırbaşlılık beklenen koskoca siyasetçilerimizi bile etkisi altına almış durumda.

“Acaba yanlış anlaşılır mıyım” falan demiyorlar.

Anında girişiyorlar ironiye.

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Neyse... Neyse...

Belki Erozan, yaşadığı bu iletişim kazasının ardından...

Lüzumsuz bir hınzırlık çabası içine girmekten vazgeçer."