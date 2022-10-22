Ahmet Hakan'dan o alçaklığa çok sert tepki! Dayanamayıp saydırdı da saydırdı

Ahmet Hakan, PKK’nın yayın organında Türk Ordusu’nun kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'nın geri vitesini köşesine taşıdı. Fincancı'nın, söz konusu iftirasının ardından “Sanki ben kimyasal silah kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ki ben. Ben bir kimyasal etki olabilir dedim” diyerek kıvırdığını belirten Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur, PKK’nın yayın organında Türk Ordusu’nun kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştı.

Kelimesi kelimesine söylediği şuydu:

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“Belli ki sinir sistemini tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda.”

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Bu açıklama üzerine...

Tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Şebnem Fincancı Korur, tepkiler üzerine anında geri vites yaptı.

Yeni açıklaması, aynen şöyle:

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“Sanki ben kimyasal silah kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ki ben. Ben bir kimyasal etki olabilir dedim.”

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Bir insan, ancak attığı iftiradan utanırsa...

Bu türden bir geri vites yapar.

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Attığı iftiradan utanıp geri vites yapmak zorunda kalmak...

Şebnem Fincancı Korur’a verilebilecek en büyük cezadan bile daha ağır bir cezadır."