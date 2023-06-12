Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a kötü haber
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da yaşanan sel felaketinin ardından, 4 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve "Sadece belediye hizmetlerine odaklanmış durumda. İşine gücüne bakıyor. Polemiklerden uzak duruyor. Siyasi hesapları yok." denilen Mansur Yavaş'ı eleştirdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da yaşanan sel felaketinin ardından, 4 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve ''Sadece belediye hizmetlerine odaklanmış durumda. İşine gücüne bakıyor. Polemiklerden uzak duruyor. Siyasi hesapları yok.'' denilen Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:
“(…) Dün Ankara’da yağan yağmurun, müthiş bir perişanlığa yol açtığını görünce...
Mansur Yavaş için üzüldüm.
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Mazgallar tıkanmış, her taraf göle dönmüş. Araçlar sular altında kalmış. Yayalar ne yapacaklarını bilemez halde.
Bir hafta önce yağan yağmurda da benzer bir durum oluşmuştu.
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Başkanlığının birinci yılında, hatta ikinci yılında böyle bir perişanlıkla karşılaşıldığında...
“Adam daha yeni başladı, bir durun kardeşim” deniliyor ve sorumluluk haklı olarak kendisinden önceki döneme yükleniyordu.
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Fakat artık dört sene oldu başkanlık makamına geleli.
Dört koca sene.
Yani artık ahlaki açıdan, “eleştirel” gözle bakmak değil, bakmamak ayıp.
(…) Demem o ki...
Yaklaşan yerel seçim, sanılanın aksine Mansur Yavaş için o kadar da kolay olmayacak.”