  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD temsilcisi: Türkiye'nin F-16 alması hakkında açıklama yaptı! Ukrayna, Rusya arasında kilit kapı...

Ankara'daki bir firma İHA'lar için yaptı! Dünya Türkiye'nin kapısını çalacak

Türkiye uyarısı: Türkiye'nin 26 ili için kritik sarı kodlu önemli bir uyarı! Planınızı yapın

Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'nin kapısını çaldı! Bizim için yapın

Rusya'dan Türkiye uyarısı: Acele edin, hemen alın hemen

Hiçbir şey yapmasaydınız şimdiye kadar sönmüştü! Ekrem'in itfaiyesi iş hanı yangınını 37 saatte söndüremedi

FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar

12 Haziran 2012: İşadamı Sabri Ülker'in vefatı

12 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Dövizdeki şok dalgası reel sektörü olumsuz etkiledi! Bir de yabancı yüzsüzlüğü ortaya çıktı
Medya Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a kötü haber
Medya

Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-06-12 13:49:00 -
Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a kötü haber

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da yaşanan sel felaketinin ardından, 4 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve "Sadece belediye hizmetlerine odaklanmış durumda. İşine gücüne bakıyor. Polemiklerden uzak duruyor. Siyasi hesapları yok." denilen Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da yaşanan sel felaketinin ardından, 4 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve ''Sadece belediye hizmetlerine odaklanmış durumda. İşine gücüne bakıyor. Polemiklerden uzak duruyor. Siyasi hesapları yok.'' denilen Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Dün Ankara’da yağan yağmurun, müthiş bir perişanlığa yol açtığını görünce...

Mansur Yavaş için üzüldüm.

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mazgallar tıkanmış, her taraf göle dönmüş. Araçlar sular altında kalmış. Yayalar ne yapacaklarını bilemez halde.

Bir hafta önce yağan yağmurda da benzer bir durum oluşmuştu.

*

Başkanlığının birinci yılında, hatta ikinci yılında böyle bir perişanlıkla karşılaşıldığında...

“Adam daha yeni başladı, bir durun kardeşim” deniliyor ve sorumluluk haklı olarak kendisinden önceki döneme yükleniyordu.

*

Fakat artık dört sene oldu başkanlık makamına geleli.

Dört koca sene.

Yani artık ahlaki açıdan, “eleştirel” gözle bakmak değil, bakmamak ayıp.

(…) Demem o ki...

Yaklaşan yerel seçim, sanılanın aksine Mansur Yavaş için o kadar da kolay olmayacak.”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23