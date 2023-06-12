Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a kötü haber

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da yaşanan sel felaketinin ardından, 4 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve ''Sadece belediye hizmetlerine odaklanmış durumda. İşine gücüne bakıyor. Polemiklerden uzak duruyor. Siyasi hesapları yok.'' denilen Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Dün Ankara’da yağan yağmurun, müthiş bir perişanlığa yol açtığını görünce...

Mansur Yavaş için üzüldüm.

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Mazgallar tıkanmış, her taraf göle dönmüş. Araçlar sular altında kalmış. Yayalar ne yapacaklarını bilemez halde.

Bir hafta önce yağan yağmurda da benzer bir durum oluşmuştu.

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Başkanlığının birinci yılında, hatta ikinci yılında böyle bir perişanlıkla karşılaşıldığında...

“Adam daha yeni başladı, bir durun kardeşim” deniliyor ve sorumluluk haklı olarak kendisinden önceki döneme yükleniyordu.

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Fakat artık dört sene oldu başkanlık makamına geleli.

Dört koca sene.

Yani artık ahlaki açıdan, “eleştirel” gözle bakmak değil, bakmamak ayıp.

(…) Demem o ki...

Yaklaşan yerel seçim, sanılanın aksine Mansur Yavaş için o kadar da kolay olmayacak.”