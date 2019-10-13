Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na flaş çağrı! ‘İsimleri biliyorsanız açıkla’

Basına açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nı bozmak için istihbaratçıların görevlendirildiği iddiasını sürdürerek, “Görevlendirilen isimler var. Biz o isimleri de biliyoruz” dedi.

Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan "İsimleri biliyoruz” deyip geçmek olmaz. Biliyorsanız açıklayın Sayın Kılıçdaroğlu! Açıklayın ki yer yerinden oynasın." dedi.

Hakan "Açıklayın ki...“Bu Kemal Kılıçdaroğlu da hep böyle şeyler söyler, ‘hadi açıkla’ dendiğinde ise ölü taklidi yapar” diyenler, bu kez mahcup olsun." yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen 3 Ekim 2019 günü yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nı bozmak için istihbaratın da devreye girdiğini iddia etmişti.

Basına konuşan Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarla "Erdoğan kendi koltuğunu korumak için belli arayışlar içinde biz farkındayız. Millet İttifakı’nı bir şekilde parçalamak kendi geleceğini koltuğunu güvence altına almak çerçevesinde hareket ediyor. O çerçevede bazı kurumları harekete geçirmiş durumda biz bunu biliyoruz" demişti.

“Bazı kurumlar derken istihbarat mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu "Evet yani o kurumdan belli kişiler bu ittifakı nasıl bozabiliriz bunun arayışı içindeler. Görevlendirilen isimler var. Biz o isimleri de biliyoruz. Ama toplum tüm gerçekleri görüyor. Millet İttifakı’nın ana omurgasını CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan 4 parti oluşturuyor. Ortak payda demokrasi liyakat ve adalet. Ama 4 partinin kendine göre dünya görüşü olabilir. Ama ortak olduğumuzu noktalar temel ilkeler var." yanıtını vermişti.