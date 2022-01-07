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Gündem Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na destek
Gündem

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak doğru karar aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 05:07:00 -
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Ahemte Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sokağa çıkacaklarmış, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi" açıklaması sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok. Ama haksızlığa uğrayan herkesin hakkını arayacağız. Demokratik yollardan arayacağız" ifadelerini hatırlattı.

Hakan yazısında şunları yazdı:

"Bazıları Kılıçdaroğlu’nu bu açıklaması nedeniyle... Pısırık olmakla, etkili muhalefet yapamamakla falan suçluyor. Oysa Kılıçdaroğlu’nun tutumu, gayet yerindedir ve doğrudur.

Çünkü sokakları hareketlendirmek seçmeni ürkütür. Birkaç fanatik dışında geniş kesimlerin hoşuna gitmez. Kargaşaya davetiye çıkarır. Halkın düzen ve intizam aramasına yol açar. Terör örgütlerinin ve derin yapıların işin içine girmesine imkân sağlar. Ülkenin işine yaramaz. Hele muhalefetin hiç işine gelmez.

Kılıçdaroğlu, tüm bunları gördüğü için 'Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok' diyor.

Fanatiklerin gözleri döndüğü için ve sorumlu davranmak gibi bir yükümlülükleri bulunmadığı için... Bunu beğenmiyorlar."

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