Ahmet Hakan'dan ilginç sözler! Sürekli bir kimlik bunalımı yaşıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'yi eleştirdiği yazısında, "Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Hesaba katsan olmuyor, hesaba katmasan olmuyor. Bırakıp gitsen olmuyor, sımsıkı sarılsan olmuyor. Kısacası onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor" yorumunu yaptı.

Hakan, CHP'nin dinamiklerini analiz ettiği "Devasa bir sorun olarak CHP: Onunla da olmuyor onsuz da olmuyor" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Ne uzuyor ne kısalıyor. Ne eksiliyor ne artıyor. Cepte asla ve kata değişmeyen bir yüzde 25 var. Bu yüzde 25’le bütün muhalefet sistemini kilitliyor. Ne kendisi bir şey olabiliyor ne de o varken yeni bir şey çıkabiliyor.

Mesela Atatürkçü bir parti çıksa... Ancak CHP’nin oylarını bölmüş olur. Mesela sosyal demokrat bir parti çıksa... AK Parti’nin işine yarar. Mesela popüler bir muhalefet partisi çıksa... CHP’nin yüzde 25’inden asla oy alamaz. Kilitlemiş durumda yani muhalefeti. Meksika açmazı gibi kilitlemiş.

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Sürekli bir kimlik bunalımı yaşıyor. Lider sağa açılıyor, kitlesi uyum sağlayamıyor. Lider helalleşiyor, medyası hesaplaşma rüyası görüyor. Lider değişiyor gibi yapıyor, hinterlandı onu bile yapamıyor.

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Belediyeleri var. Garantili belediyeler. Her seçimde yenilseler de o belediyeler onların. Bin yıl iktidara gelemeseler de o belediyeler hep onların. Bu yetiyor da artıyor onlara. Buna fit olmuş durumdalar."