Ahmet Hakan'dan Hüda Kaya'ya şamar: Kindar, adap yoksunu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra "Dilerim geçmiş olmasın" şeklinde küstah bir paylaşım yapan HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya ateş püskürdü. İşte o yazı:

"HDP Milletvekili Hüda Kaya “Geçmiş olmasın” diye mesaj paylaşmış.

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Ah Hüda Hanım, ah!

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Ben de tutmuş İslam’a “1500 yıl öncede kalmış” falan diye dil uzatan HDP’li Oya Ersoy’u size şikâyet etmiştim.

Oysa siz şu nezaketsizliğinizle, şu kindarlığınızla, sağlık üzerinden yaptığınız şu ayıbınızla, şu adap yoksunluğunuzla...

İslami açıdan şikâyet mercii olacak en son kişiymişsiniz.

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Aslında size değil de bana vah vah!"