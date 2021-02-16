Ahmet Hakan'dan HDP'ye tepki: Nafile! Olmuyor

İşte Ahmet Hakan'ın yazısında HDP'ye çağrıda bulunduğu bölüm:

Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

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- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

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- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

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- “Bu sefer, ‘Bu yapılan alçaklıktır’ demeyi başarabilecekler mi?” diye...

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- “Silahsız insanları katletmek de neyin nesi!” tepkisi gelecek mi diye...

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- “Biz artık yokuz bu işte! Yeter artık” diyecekler mi diye...

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Ama hayır!

Nafile!

Olmuyor, olamıyor.

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- Yine bin dereden su getirmeler...

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- Yine alçaklığı okkalı bir şekilde kınayamamalar...

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- Yine “devlet” ile “terör örgütü” arasında hiçbir fark görmemeler...

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- Yine PKK’ya bir türlü toz konduramamalar...

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- Yine “İki taraf da biraz hatalı” falan diyerek terör örgütünü temize çıkarmalar...

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- Yine “Kandil’i küstürmeyelim ama milletin tepesini de attırmayalım” inceliğini kollayan metinler...

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Buradan HDP’ye sesleniyorum:

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Anladık...

PKK ile aranıza mesafe koyamıyorsunuz.

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Bari katliamla aranıza mesafe koyun.