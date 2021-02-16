  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ahmet Hakan'dan HDP'ye tepki: Nafile! Olmuyor
Siyaset

Ahmet Hakan'dan HDP'ye tepki: Nafile! Olmuyor

Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit etmesinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Siyasi partilerden de terör örgütüne tepki gelirken, HDP kınama açıklaması yapmadı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, terörle arasına mesafe koyamayan HDP'ye çağrıda bulunarak, "Anladık... PKK ile aranıza mesafe koyamıyorsunuz. Bari katliamla aranıza mesafe koyun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 09:38:00 -
Ahmet Hakan'dan HDP'ye tepki: Nafile! Olmuyor

İşte Ahmet Hakan'ın yazısında HDP'ye çağrıda bulunduğu bölüm:

Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

- “Bu sefer, ‘Bu yapılan alçaklıktır’ demeyi başarabilecekler mi?” diye...

*

- “Silahsız insanları katletmek de neyin nesi!” tepkisi gelecek mi diye...

*

- “Biz artık yokuz bu işte! Yeter artık” diyecekler mi diye...

*

Ama hayır!

Nafile!

Olmuyor, olamıyor.

*

- Yine bin dereden su getirmeler...

 

*

- Yine alçaklığı okkalı bir şekilde kınayamamalar...

*

- Yine “devlet” ile “terör örgütü” arasında hiçbir fark görmemeler...

*

- Yine PKK’ya bir türlü toz konduramamalar...

*

- Yine “İki taraf da biraz hatalı” falan diyerek terör örgütünü temize çıkarmalar...

*

- Yine “Kandil’i küstürmeyelim ama milletin tepesini de attırmayalım” inceliğini kollayan metinler...

*

Buradan HDP’ye sesleniyorum:

*

Anladık...

PKK ile aranıza mesafe koyamıyorsunuz.

*

Bari katliamla aranıza mesafe koyun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Aktüel

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar
Dünya

Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar

Irak'ın kuzeyinde ABD ve İran arasında dolaylı bir savaş yaşanıyor. İran destekli milis gruplar ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldır..
HDP'nin hedef aldığı Fahrettin Altun: Ölümüne ölümüne
Siyaset

HDP'nin hedef aldığı Fahrettin Altun: Ölümüne ölümüne

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan bir video paylaşımı sonrası HDP tarafından hedef al..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay