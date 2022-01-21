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Medya Ahmet Hakan'dan Fox TV spikeri Selçuk Tepeli'ye tarihi ayar
Medya

Ahmet Hakan'dan Fox TV spikeri Selçuk Tepeli'ye tarihi ayar

Ahmet Hakan, Hürriyet'te yayımlanan bugünkü köşe yazısında, Fox TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'yi CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi davranmakla suçladı. Hakan, ekranlardaki bir haber spikerinin "Yemişim Swapını" gibi cümleler kullanarak haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını anlamsız bulduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 11:53:00 -
Ahmet Hakan'dan Fox TV spikeri Selçuk Tepeli'ye tarihi ayar

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet'te yayımlanan bugünkü köşe yazısında, Fox TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'yi CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi davranmakla suçladı. Hakan, ekranlardaki bir haber spikerinin "Yemişim Swapını" gibi cümleler kullanarak haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını anlamsız bulduğunu dile getirdi. İşte o yazı:

"Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

Ekrandaki bir haber spikerinin...

“Yemişim swap’ını” diye ekranda racon üstüne racon kesmesini...

Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını...

Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini...

Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını...

Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını...

Normal mi karşılayacağız Allah aşkına? (...)"

 

 

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Yorumlar

7düvelHasan

Hakan seni pek sevmem ama senin bunu demen hoşuma gitti
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aladin

Tepeli denen soysuza ne desen boş ama, Ahmet Hakan kardeşim ara sırada vicdanının sesini dinliyorsun ya helal olsun sana.
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