Ahmet Hakan'dan flaş "AK Parti" iddiası! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinde, ismini vermediği AK Partili yetkiliye “AK Parti rakip olarak kimi ister?” sorusunu yönelttiğini ve aldığı cevapları aktardı.

Hakan yazısında, “Siz kendi aranızda 'Keşke rakibimiz Kılıçdaroğlu olsa' türü muhabbetler çeviriyor musunuz?” sorusuna AK Partili yetkilinin "Hiçbir toplantımızda böyle bir konuşma yapmadık." cevabını verdiğini belirtti.

İşte o yazının devamı:

"- Valla mı?

Yemine gerek yok. Gerçekten öyle.

-Ama mutlaka bir biçimde konuşuyorsunuzdur. Rakip kim olacak konusu konuşulmayacak bir konu değil ki.

Kendi aramızda yaptığımız kişisel sohbetlerde tabii ki bu konu geçiyor. Ama toplantılarımızda gündeme almadık, üzerinde hiç durmadık. Biz kendi işimize odaklanmayı tercih ediyoruz.

-Kendi aranızda konuşurken Ekrem İmamoğlu’nu “yaman bir rakip” olarak nitelendiriyor musunuz?

Nitelendirmiyoruz. İstanbul’da kuvvetli bir icraat gerçekleştirseydi belki dikkate almaya değer olabilirdi. Ama İstanbul’un hali ortada. Bunca zamandır ortaya koyduğu pek bir şey yok. Zaafları görülüyor. Hırsının icraatının önünde gittiğinin herkes gibi biz de farkındayız."