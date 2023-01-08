  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'dan flaş "AK Parti" iddiası! Böyle duyurdu
Medya

Ahmet Hakan'dan flaş "AK Parti" iddiası! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinde, ismini vermediği AK Partili yetkiliye “AK Parti rakip olarak kimi ister?” sorusunu yönelttiğini ve aldığı cevapları aktardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 11:34:00 - 2023-01-08 11:56:58
Ahmet Hakan'dan flaş "AK Parti" iddiası! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinde, ismini vermediği AK Partili yetkiliye “AK Parti rakip olarak kimi ister?” sorusunu yönelttiğini ve aldığı cevapları aktardı.

Hakan yazısında, “Siz kendi aranızda 'Keşke rakibimiz Kılıçdaroğlu olsa' türü muhabbetler çeviriyor musunuz?” sorusuna AK Partili yetkilinin "Hiçbir toplantımızda böyle bir konuşma yapmadık." cevabını verdiğini belirtti.

İşte o yazının devamı:

"- Valla mı?

 Yemine gerek yok. Gerçekten öyle.

 -Ama mutlaka bir biçimde konuşuyorsunuzdur. Rakip kim olacak konusu konuşulmayacak bir konu değil ki.

Kendi aramızda yaptığımız kişisel sohbetlerde tabii ki bu konu geçiyor. Ama toplantılarımızda gündeme almadık, üzerinde hiç durmadık. Biz kendi işimize odaklanmayı tercih ediyoruz.

 -Kendi aranızda konuşurken Ekrem İmamoğlu’nu “yaman bir rakip” olarak nitelendiriyor musunuz?

Nitelendirmiyoruz. İstanbul’da kuvvetli bir icraat gerçekleştirseydi belki dikkate almaya değer olabilirdi. Ama İstanbul’un hali ortada. Bunca zamandır ortaya koyduğu pek bir şey yok. Zaafları görülüyor. Hırsının icraatının önünde gittiğinin herkes gibi biz de farkındayız."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23