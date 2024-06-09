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Medya Ahmet Hakan'dan, Fetullah Gülen'in yeğenine çok konuşulacak çağrı: Hadi koçum, hadi aslanım! Bekliyoruz
Medya

Ahmet Hakan'dan, Fetullah Gülen'in yeğenine çok konuşulacak çağrı: Hadi koçum, hadi aslanım! Bekliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-06-09 17:10:00 -
Ahmet Hakan'dan, Fetullah Gülen'in yeğenine çok konuşulacak çağrı: Hadi koçum, hadi aslanım! Bekliyoruz

Ahmet Hakan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'e seslendi. Hakan, Ebuseleme'nin örgütün eylemlerinden pişmanlık duyduğunu iddia ettiğini hatırlatarak, ona Türkiye'ye dönüp devlete sığınmasını ve tanık olduklarını anlatmasını önerdi. Hakan, Ebuseleme'yi "süper etkin pişmanlık" içinde ülkesine dönmeye çağırdığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'e seslendi. Hakan, Ebuseleme'nin örgütün eylemlerinden pişmanlık duyduğunu iddia ettiğini hatırlatarak, ona Türkiye'ye dönüp devlete sığınmasını ve tanık olduklarını anlatmasını önerdi. Hakan, Ebuseleme'yi "süper etkin pişmanlık" içinde ülkesine dönmeye çağırdığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Son tahlilde “Amcam iyi ama çevresi kötü” mesajlarını ustaca vermeye çalışan Fetullah’ın yeğeni Ebuseleme Gülen’e sesleniyorum:

*

Eğer gerçekten de gördüklerin içine dert olduysa... Eğer gerçekten de 15 Temmuz’u sizinkilerin planladıklarına ikna olduysan... Eğer gerçekten de FETÖ denilen yapının ruh hastası tipler tarafından işgal edildiğine inanıyorsan... Eğer gerçekten de alet olduğun ahlaksızlardan pişmansan...
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Atla uçağa gel Türkiye’ye.

*

Devletine sığın. Gördüklerini, tanık olduklarını devletine anlat. Süper etkin pişmanlık içinde memleketine gel. Hadi koçum. Hadi aslanım. Bekliyoruz." 

 

 

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