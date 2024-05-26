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Medya Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'ın o çıkışına tam destek! "Önümüzde iki seçenek var" diyerek duyurdu
Medya

Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'ın o çıkışına tam destek! "Önümüzde iki seçenek var" diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-26 15:45:00 -
Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'ın o çıkışına tam destek! "Önümüzde iki seçenek var" diyerek duyurdu

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Said Nursi'nin sözünü hatırlatarak yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Eski düzenin geçersizliğine ve yeni bir düzenin gerekliliğine dikkat çeken Erdoğan'ın çağrısının, küresel çapta yeni bir mekanizma oluşturmanın gerekliliğini vurguladığını belirten Hakan, bu değişim çağrısının dünya genelindeki zalimliklere karşı bir uyarı olduğunu ifade etti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Said Nursi'nin sözünü hatırlatarak yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Eski düzenin geçersizliğine ve yeni bir düzenin gerekliliğine dikkat çeken Erdoğan'ın çağrısının, küresel çapta yeni bir mekanizma oluşturmanın gerekliliğini vurguladığını belirten Hakan, bu değişim çağrısının dünya genelindeki zalimliklere karşı bir uyarı olduğunu ifade etti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında Said Nursi’nin en bilinen sözünü hatırlattı:

*

“Eski hal muhal... Ya yeni hal ya izmihlal.”
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*

“Eski durum artık geçersiz. Ya yeni duruma geçilecek ya da yok olunacak” anlamına gelen pek değişimci bir sözdür bu.

 

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” gibi bir şey.

*

İsrail’in son gaddarlığı şunu gösterdi ki...

Şu anda dünyada zalime dur diyecek bir kurumsal mekanizma yok.

Batı, standartlarının tümünü çiğnemiş durumda.

Kapkaranlık bir atmosfer söz konusu.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu duruma işaret ederek küresel çapta iki seçeneğe işaret ediyor:

*

- BİR: Ya yeni bir kurumsal mekanizma oluşturulacak.

*

- İKİ: Ya da yok olup gideceğiz."

 

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