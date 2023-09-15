  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu

Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Yunanistan'dan savaş çıkartacak adım! O kadar ileri gittiler ki burnumuzun dibinde bakın ne yaptılar

ABD'den müthiş Türkiye açıklaması

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Kiralık ev vaadiyle depremzedeleri dolandırıyorlardı! Şafak operasyonuyla yaklandılar

İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Medya Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'a çok konuşulacak öneri
Medya

Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'a çok konuşulacak öneri

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:44:00 -
Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'a çok konuşulacak öneri

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yoğun çalıştığını ve 5-6 saat uyuduğunu söylemesini değerlendirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yoğun çalıştığını ve 5-6 saat uyuduğunu söylemesini değerlendirdi. 

Bu konuda üç şey söyleyen Hakan, şunları kaydetti:

"Bir: Erdoğan’ın çalışkanlığı konusunda dostu düşmanı da hakkını teslim eder. 22 yıldır iktidarda olma başarısının arkasındaki nedenlerden biri de bu çalışkanlığıdır.

İki: Erdoğan’la mücadele edenlerin, bu çalışkanlığı örnek almaları şart. Erdoğan’ın temposuna yetişemeyenler kazanamazlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üç: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunu gözetmesinde ve bazen temposunu yavaşlatmasında yarar var." 

Erdoğan, "Uykum 5-6 saat. Eve gidişlerim bazen 12, bazen 1. Aksi takdirde olmaz" demişti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

salak asalak tembel papağanların çalışkan zeki milletin kahramanlarıyla kıyaslanması bile saçma.... cinsleri farklı:))

.............

Mustafa yılmaz

Reise Allah güç ve kuvvet versin inşaallah ???? bu milletin reise ve reis gibi vatan millet sevdalılarına ihtiyaç var rabbim bizlere daha hayırlı hizmetler sunmayı nasip etsin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23