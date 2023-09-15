Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'a çok konuşulacak öneri

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yoğun çalıştığını ve 5-6 saat uyuduğunu söylemesini değerlendirdi.

Bu konuda üç şey söyleyen Hakan, şunları kaydetti:

"Bir: Erdoğan’ın çalışkanlığı konusunda dostu düşmanı da hakkını teslim eder. 22 yıldır iktidarda olma başarısının arkasındaki nedenlerden biri de bu çalışkanlığıdır.

İki: Erdoğan’la mücadele edenlerin, bu çalışkanlığı örnek almaları şart. Erdoğan’ın temposuna yetişemeyenler kazanamazlar.

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Üç: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunu gözetmesinde ve bazen temposunu yavaşlatmasında yarar var."

Erdoğan, "Uykum 5-6 saat. Eve gidişlerim bazen 12, bazen 1. Aksi takdirde olmaz" demişti.