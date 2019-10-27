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Ahmet Hakan’dan Erdoğan, İmamoğlu, Babacan ve Davutoğlu yorumu!

Ahmet Hakan köşe yazısında Erdoğan, İmamoğlu, Davutoğlu ve Babacan ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

2019-10-27 11:57:00 - 2019-10-27 12:25:21
Ahmet Hakan’dan Erdoğan, İmamoğlu, Babacan ve Davutoğlu yorumu!

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısının Erdoğan, İmamoğlu, Davutoğlu ve Babacan ile ilgili bölümü şöyle:

"Farklı bir durum var gibi"

Recep Tayyip Erdoğan: Trump, Putin, harekât, anlaşma falan derken... Recep Tayyip Erdoğan’ın toplumdaki sempati oranında gözle görülür bir artış var gibi...

Ekrem İmamoğlu: Polemiklere cevap yetiştirmek zorunda kalmak evresinden polemik çıkarmaya doğru geçiyor gibi...

Ali Babacan: Son günlerde sesi soluğu çıkmaz oldu. Morali bozulmuş, şevki kırılmış, “aman boşver” aşamasına geçmiş gibi.

Ahmet Davutoğlu: Bir atak, bir atak, bir atak ki sormayın... İnatla ısrarla üstüne üstüne gidiyor. Hayal kırıklığından hiç çekinmiyor gibi.

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Yorumlar

II.Murat

Bu Ülkenin her dönem asagilik yazari,cizeri, gazetesi olmustur.Gerceklerin pesinden kosacaklarina,siyasetin dar alaninda sikismis,avanta pesinde kosan,bugün yazdigini yarin yalanlayan Gazeteler,gazeteciler olmustur. Bu giristen sonra bir sözünde Akit e var. Düne kadar Ahmet Hakan a hergele diyen,karalayan,dönek demeye getiren sizdiniz. Ahmet Hakan,Reisin Ucaginda ve dizinin dibinde yer aldiginda,hemen Ahmet Hakan güzellemeleri baslamis. Ahmet Hakana da bu degisim cok yakismis,Sizde bu hergele cok yakismis,
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Sinan

Noldu artık hergele yazar mi oldu gözünüz de
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