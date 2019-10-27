Ahmet Hakan’dan Erdoğan, İmamoğlu, Babacan ve Davutoğlu yorumu!

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısının Erdoğan, İmamoğlu, Davutoğlu ve Babacan ile ilgili bölümü şöyle:

"Farklı bir durum var gibi"

Recep Tayyip Erdoğan: Trump, Putin, harekât, anlaşma falan derken... Recep Tayyip Erdoğan’ın toplumdaki sempati oranında gözle görülür bir artış var gibi...

Ekrem İmamoğlu: Polemiklere cevap yetiştirmek zorunda kalmak evresinden polemik çıkarmaya doğru geçiyor gibi...

Ali Babacan: Son günlerde sesi soluğu çıkmaz oldu. Morali bozulmuş, şevki kırılmış, “aman boşver” aşamasına geçmiş gibi.

Ahmet Davutoğlu: Bir atak, bir atak, bir atak ki sormayın... İnatla ısrarla üstüne üstüne gidiyor. Hayal kırıklığından hiç çekinmiyor gibi.