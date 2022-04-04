Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na olay gönderme
Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takan Ahmet Davutoğlu'nu Mustafa Sarıgül'e benzetti. Hakan, "Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takan Ahmet Davutoğlu'nu Mustafa Sarıgül'e benzetti. "Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Ahmet Davutoğlu başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takmış.
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Her butona aynı anda basıyor yani Davutoğlu.
Artık hangisi çalışırsa...
Verdiği görüntünün çeşitli ve haklı nedenlerle acayip karşılanabileceği meselesini ise zerre kadar umursamıyor.
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Bu umursamazlık hali, bana şu dedirtiyor:
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Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba... Dur bakalım, daha neler göreceğiz."