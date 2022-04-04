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Medya Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na olay gönderme
Medya

Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na olay gönderme

Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takan Ahmet Davutoğlu'nu Mustafa Sarıgül'e benzetti. Hakan, "Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 10:36:00 -
Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na olay gönderme

Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takan Ahmet Davutoğlu'nu Mustafa Sarıgül'e benzetti. "Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ahmet Davutoğlu başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takmış.

*

Her butona aynı anda basıyor yani Davutoğlu.

Artık hangisi çalışırsa...

Verdiği görüntünün çeşitli ve haklı nedenlerle acayip karşılanabileceği meselesini ise zerre kadar umursamıyor.

*

Bu umursamazlık hali, bana şu dedirtiyor:

*

Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba... Dur bakalım, daha neler göreceğiz."

 

2
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Yorumlar

Nur

Tedavi olmaları lazım

ali

reisten başka adam yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

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