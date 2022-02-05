Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na hem ince hem kalın ayar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen bir soruya, Ahmet Hakan'ın gazetecilik mesleğindeki "çizgi değişimlerine" atıfta bulunarak cevap vermişti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Davutoğlu’na misillemede bulundu. Davutoğlu'nun başbakanlık görevini üstlendiği dönemde, "Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak" ifadesini hatırlatan Hakan, "E ne oldu? Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu. Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması… En hafif tabirle... Bir çizgi değişimi değilse nedir?" dedi. Hakan, "Doğrudur. Gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır. Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor!” diye yazdı. Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.

O zaman ben de oradan ilerleyeyim.

*

Hiç unutmam:

Kemal Kılıçdaroğlu ile Tarafsız Bölge programı yapıyordum.

Programda şöyle demişti Kemal Kılıçdaroğlu:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’dur.”

*

Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu birlikteler.

*

Peki Kemal Bey’in yakın geçmişte “en çapsız Dışişleri Bakanı” ilan ettiği Davutoğlu ile şimdi ittifak kurması, bir çizgi değişimi değil mi?

Ahmet Davutoğlu’nun benim çizgi değişimlerimle uğraşmak yerine...

Kemal Bey’deki bu epey kalın çizgi değişimine odaklanması gerekmez mi?

*

Hadi bırakalım Kemal Bey’i.

Ahmet Davutoğlu’nun kendisine bakalım:

*

Başbakanlık görevini bırakırken şöyle demişti Ahmet Davutoğlu:

*

“Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.”

*

E ne oldu?

Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu.

*

Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması...

En hafif tabirle...

Bir çizgi değişimi değilse nedir?

*

Doğrudur.

Gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır.

Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor!"