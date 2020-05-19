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Gündem

Ahmet Hakan’dan çok konuşulacak ifadeler! Emre Kınay bunu yapmaya çalışıyor

Ahmet Hakan, İYİ Parti’den aday olan Emre Kınay ile ilgili açıklama yaptı. Hakan, ‘Emre Kınay ne yapmaya çalışıyor?’ başlıklı ilgili bölümde ‘Sol kesimlerde yıpranan itibarını milliyetçileri harcayarak toparlamak istiyor’ ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:09:00 - 2020-05-19 13:12:24
Ahmet Hakan’dan çok konuşulacak ifadeler! Emre Kınay bunu yapmaya çalışıyor

Yerel seçimde Kadıköy’de İYİ Parti’den aday olan Emre Kınay’ın milliyetçilerle ilgili söylediği sözler tepki çekti.

Ahmet Hakan konuyla ilgili yazı kaleme aldı.

İşte o yazı,

Emre Kınay ne yapmaya çalışıyor?

Yerel seçimde Kadıköy’de İYİ Parti’den aday olmuştu Emre Kınay...

“Yapma” dedim. “Gereksiz bir çıkış bu” dedim. “Üzülürsün” dedim. “Olmaz” dedim. “Girme bu işlere” dedim. “Sana göre değil” dedim. “Neyi ispatlamaya çalışıyorsun” dedim.

Dedim, dedim, dedim.

Fakat söz dinletemedim. Üstelik sakalım da var.

Aday oldu... Boyunun ölçüsünü de aldı.

Aradan geçti şunca zaman...

Şimdi çıkmış açıklamalar yapıyor.

“Kazanırsam kapıdan milliyetçileri sokmam dedim Meral Akşener’e... O da ‘Tamam’ dedi” türü açıklamalar...

Milliyetçilerin partisinden aday olmuş, milliyetçilerin partisinin başkanına “Milliyetçileri kapıdan sokmam” diyor. Milliyetçilerin partisinin başkanı da “Tamam” diyor.

Emre Kınay’ın bu anlatımından çıkan sonuç şu:

Meral Akşener, “İyi ama Emre Kınay Bey... Ben de milliyetçiyim. Kazanırsan beni de mi kapıdan içeri sokmayacaksın” sorusunu bile sormamış yani...

Hay bin kunduz!

Aday olduğunda Emre Kınay’ın ne yapmak istediğini bir türlü anlayamamıştım.

Ama aradan geçen şunca zaman sonra neden böyle bir açıklama yaptığını hemen anladım.

Emre Kınay’ın yaptığı şu:

Sol kesimlerde yıpranan itibarını milliyetçileri harcayarak toparlamak istiyor.

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