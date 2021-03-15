Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyeye sert tepki: Biraz da bizim Enver semirsin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, bugün köşesinden gazeteci yazar Enver Aysever'i ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni topa tuttu.

"Biraz da bizim Enver semirsin" başlığıyla sert bir yazıyı kaleme alan Hakan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 'baştan belli ihale' ile Enver Aysever'e toplam 238 bin 500 liralık bir kazanç sağlandığını yazarak, çok sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, Enver Aysever'e günlük 13 bin 250 TL ödeneceğini belirterek "Deli para! Yıldız Teyze'nin torununa süt alamadığı şöyle bir ortamda..." ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Enver Aysever diye bir “gazeteci/yazar” var.

Muhalif, solcu falan.

İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.

*

Nedir ihale?

Gelin, detaylarına bakalım:

*

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.

Bunun için de ihaleye çıkmış.

*

İhale şartnamesini okudum.

Şartnamede şöyle bir cümle var:

Biraz da bizim Enver semirsin



*

“Yüklenici firma, gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, idareye sunacaktır.”

*

Ne demek bu?

Gayet net:

*

Yükleyici firma, hangi firma olursa olsun...

İhaleyi Enver’in kazanacağı baştan belli demek.

*

Gelelim işin parasal karşılığına...

Ne kadar alacak bu işten Enver Aysever?

*

18 gün için alacağı para:

238 bin 500 lira...

*

Yani günlüğü 13 bin 250 liraya geliyor adamın.

Masraflar hariçtir tabii...

Oteli, yemeği falan...

*

Yıldız Teyze’nin torununa süt alamadığı şöyle bir ortamda...

Gayet iyi para!

Ne iyi parası yahu!

Deli para!

*

İktidarın bu türden uygulamaları karşısında yeri göğü ayağa kaldıranlar, İzmir belediyesinin Enver Aysever’in adresine teslim ettiği bu ihaleyi görmezden geliyorlar.

*

Neden susuluyor?

*

Bunun iki nedeni olabilir:

*

- BİRİNCİ NEDEN: “Şimdi sırası mı? Tam da AK Parti’yi iktidardan indireceğimiz şu günlerde...” diye düşünülerek susuluyor olabilir.

*

- İKİNCİ NEDEN: “Hep onlar mı yiyecek? Biraz da bizim Enver semirsin. Bal tutan parmağını yalar” diye düşünülerek susuluyor olabilir.

*

Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim:

*

Türkiye’de prensip mücadelesi verilmez.

Türkiye’de “Onlar gitsin, biz gelelim” kavgası yapılır.