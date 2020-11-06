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Gündem Ahmet Hakan'dan cemaat çarkı! 'Hepsinden Allah razı olsun'
Gündem

Ahmet Hakan'dan cemaat çarkı! 'Hepsinden Allah razı olsun'

Geçtiğimiz günlerde İzmir depreminde cemaatlerin ve tarikatların yardıma koşmadığını iddia ederek Müslümanlara saldıran Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tarikatların İzmir'deki yardım görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bugünkü yazısında 'Hepsinden Allah razı olsun' diyerek özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:13:00 - 2020-11-06 13:43:57
Ahmet Hakan'dan cemaat çarkı! 'Hepsinden Allah razı olsun'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde yazdığı bir yazıda İzmir depremi üzerinden cemaatleri hedef almıştı. Müslümanlara saldırmak için adeta fırsat kollayan Hakan, tarikat ve cemaatleri depremzedelere yardım etmemekle suçlamıştı.

Beşir Derneği'nin açıklaması rezil etti

Hakan'ın yazısında hedef aldığı cemaat ve tarikatler depremin ardından hemen bölgeye koştu. Özellikle Menzil Cemaati'ne bağlı Beşir Derneği, yardıma muhtaç depremzedelere gönüllülerle, yemek, su ve maske yardımında bulundu. Beşir Derneği bölgedeki depremzedelere 15. 140 kişiye sıcak yemek, 96. 766 kişiye ikramlık, 10. 500 ekmek, 20. 480 litre su ve 5.200 maske ile yardımcı oldu. İsmailağa Cemaati de Hakan'a İzmir'de çekilen yardım fotoğraflarını paylaşarak cevap verdi.


Hakan özür diledi: Hepsinden Allah razı olsun

Görüntülerin ve belgelerin ortaya çıkmasının ardından Müslümanlara saldırmak için fırsat bulamayan Hakan bugünkü yazısında suçlamalarından dolayı özür diledi. Hakan bugünkü yazısında "Hiç mi tarikat, cemaat yoktu İzmir’de? İşte bu noktada yanlış yaptım. Çok özür bunun için. Varmış. Bu tür yapılarla hiç alakası olmayan bir arkadaşım, deprem bölgesinde çırpınıp duran “Beşir” adlı derneğin çalışmalarına hayran kalmış. Menzil’e bağlıymış galiba bu dernek. Helal olsun kendilerine... Başka? Başka dernekler, yapılar da varmış İzmir’de. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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