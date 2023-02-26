Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'la ilgili olay sözler! Ortalık fena karışacak! "Bunu yaptığına bahse girerim" deyip duyurdu

Ahmet Hakan, Bülent Arınç’ın “Seçim ertelensin” diye tutturmasının, Arınç açısından küçük felakete yol açtığını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında "Asla 'Pişmanım' demeyecektir kamu önünde. Ama kendisiyle baş başa kaldığında 'Keşke hiç girmeseydim bu işe' dediğine bahse girerim" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Bülent Arınç’ın “Seçim ertelensin” diye tutturmasının sonucu Arınç açısından küçük felakete yol açtı.

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- İktidar, ilk kez çok bariz bir şekilde kendisine mesafe koydu. İktidar açısından bir ağırlığı olmadığı bayağı bir belirginlik kazandı.

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- Muhalefet itibar ediyordu kendisine. Kemal Bey’le toplantılar falan... O da bitti gibi. Orayla da arasına bir mesafe girmiş oldu.

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Asla “Pişmanım” demeyecektir kamu önünde. Ama kendisiyle baş başa kaldığında “Keşke hiç girmeseydim bu işe” dediğine bahse girerim."