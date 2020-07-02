Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç için çarpıcı sözler! ‘Meclisin üzerine bombalar yağınca…’

Ahmet Hakan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'a yönelik çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Hakan, Bülent Arınç'ın FETÖ konusunda AK Parti içinde "En son uyanan ve en çok geciken" isim olduğunu ifade ederek "Bu muazzam gecikme nedeniyle Bülent Arınç, kendisini diğer AK Partililere göre biraz farklı bir yerde konumlandırmalıdır. Ancak böyle yaparsa hakkaniyetli davranmış olur." dedi

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Bülent Arınç, FETÖ konusuna hayli geç uyanması konusunda bir savunma stratejisi geliştirmiş gözüküyor.

Tezi aşağı yukarı şöyle bir şey:

“15 Temmuz olana kadar bunların bu kadar berbat insanlar olduğunu hiçbirimiz anlayamadık. 15 Temmuz hepimiz açısından bir uyanış vesilesi oldu.”

Hop! Burada duralım.

AK Partililer açısından olaya bakacak olursak...

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:

AK Parti içinde...

FETÖ konusuna en son uyanan da...

FETÖ konusunda en geciken de...

Tartışmasız Bülent Arınç’tır.

Bülent Arınç, ancak...

Meclis’in üzerine bombalar yağınca...

Üç yüze yakın insanımız bir gecede katledilince...

Savaş uçaklarıyla memleket bombalanınca...

Suikast timleri Erdoğan’ın peşine düşünce...

Bir uyanış, bir aydınlanma yaşamıştır.

Bu muazzam gecikme nedeniyle Bülent Arınç, kendisini diğer AK Partililere göre biraz farklı bir yerde konumlandırmalıdır.

Ancak böyle yaparsa hakkaniyetli davranmış olur.