Ahmet Hakan'dan bomba "Zelenski" itirafı

Ahmet Hakan, "Bu kadarını beklemiyordum" itirafında bulunup, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında ne düşündüğünü ve nasıl yanıldığını gözler önüne serdi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki o yazısının ilgili bölümü:

"İtiraf ediyorum: Bu kadarını beklemiyordum.

- “Altı üstü bir komedyen” diyerek...

- “Kendisini tamamen Batı’ya bağlamış” diyerek...

- “Liderlik sergileyemez” diyerek...

- “Putin’in karşısında varlık göstermesi mümkün değil” diyerek.

Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski’yi.

*

- “İki günde bırakır gider” dedim.

- “Korkup kaçar” dedim.

- “İmkânı yok dayanamaz” dedim.

Dedim de dedim.

*

Fakat ne oldu?

Ne olacak?

Bir kahraman doğdu.

Resmen ve alenen.

Tüm dünyanın gözü önünde.

*

Artık karşımızda Batıcı ama Batı’nın tüm kibirli liderlerinden daha dirayetli ve delikanlı bir lider var.

Zelenski dediğimiz adam, taraftarı olduğu koca Batı’ya delikanlılık dersi veriyor dört gündür.

*

Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...

Korkak, tırsak, ürkek Batı bile onun sayesinde birazcık cesaret kazanabildi.

*

Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...

Karşısındaki süper güç, en azından şöyle bir duraksamak durumunda kaldı.

*

Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...

O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur.

*

Aşk olsun sana Zelenski.

Fakat gerçekten de aşk olsun."