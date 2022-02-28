Ahmet Hakan'dan bomba "Zelenski" itirafı
Ahmet Hakan, "Bu kadarını beklemiyordum" itirafında bulunup, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında ne düşündüğünü ve nasıl yanıldığını gözler önüne serdi.
Ahmet Hakan, "Bu kadarını beklemiyordum" itirafında bulunup, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında ne düşündüğünü ve nasıl yanıldığını gözler önüne serdi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki o yazısının ilgili bölümü:
"İtiraf ediyorum: Bu kadarını beklemiyordum.
- “Altı üstü bir komedyen” diyerek...
- “Kendisini tamamen Batı’ya bağlamış” diyerek...
- “Liderlik sergileyemez” diyerek...
- “Putin’in karşısında varlık göstermesi mümkün değil” diyerek.
Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski’yi.
*
- “İki günde bırakır gider” dedim.
- “Korkup kaçar” dedim.
- “İmkânı yok dayanamaz” dedim.
Dedim de dedim.
*
Fakat ne oldu?
Ne olacak?
Bir kahraman doğdu.
Resmen ve alenen.
Tüm dünyanın gözü önünde.
*
Artık karşımızda Batıcı ama Batı’nın tüm kibirli liderlerinden daha dirayetli ve delikanlı bir lider var.
Zelenski dediğimiz adam, taraftarı olduğu koca Batı’ya delikanlılık dersi veriyor dört gündür.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Korkak, tırsak, ürkek Batı bile onun sayesinde birazcık cesaret kazanabildi.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Karşısındaki süper güç, en azından şöyle bir duraksamak durumunda kaldı.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur.
*
Aşk olsun sana Zelenski.
Fakat gerçekten de aşk olsun."