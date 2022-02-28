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Medya Ahmet Hakan'dan bomba "Zelenski" itirafı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "Zelenski" itirafı

Ahmet Hakan, "Bu kadarını beklemiyordum" itirafında bulunup, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında ne düşündüğünü ve nasıl yanıldığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 11:58:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba "Zelenski" itirafı

Ahmet Hakan, "Bu kadarını beklemiyordum" itirafında bulunup, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında ne düşündüğünü ve nasıl yanıldığını gözler önüne serdi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki o yazısının ilgili bölümü:

"İtiraf ediyorum: Bu kadarını beklemiyordum.

 - “Altı üstü bir komedyen” diyerek...

- “Kendisini tamamen Batı’ya bağlamış” diyerek...
- “Liderlik sergileyemez” diyerek...
- “Putin’in karşısında varlık göstermesi mümkün değil” diyerek.
Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski’yi.
*
- “İki günde bırakır gider” dedim.
- “Korkup kaçar” dedim.
- “İmkânı yok dayanamaz” dedim.
Dedim de dedim.
*
Fakat ne oldu?
Ne olacak?
Bir kahraman doğdu.
Resmen ve alenen.
Tüm dünyanın gözü önünde.
*
Artık karşımızda Batıcı ama Batı’nın tüm kibirli liderlerinden daha dirayetli ve delikanlı bir lider var.
Zelenski dediğimiz adam, taraftarı olduğu koca Batı’ya delikanlılık dersi veriyor dört gündür.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...

Korkak, tırsak, ürkek Batı bile onun sayesinde birazcık cesaret kazanabildi.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Karşısındaki süper güç, en azından şöyle bir duraksamak durumunda kaldı.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur.
*
Aşk olsun sana Zelenski.
Fakat gerçekten de aşk olsun."

 

 

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Yorumlar

Deli İbo

Sn A.Hakan bizim muhalefette Zelenski'nin gösterdiği delikanlılığın onda birini gösterse.
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şeyh şamil

ömrünüz korkaklık ve pısırıklıkla geçti. kamalis asker çekilin deyince kaçıp giderdiniz. rusya abd istede Türkiyeyi 2 günde bitirirdi size göre. onurlu bir avuç Çeçen mücahidle başa çıkamayan o zamanın süper gücü rusya, bize mi kafa tutabilecekti. Allah'tan başkasından korkmamıyı bir türlü öğrenemediniz gitti. bize dirayetli sağlam inanan Müslüman Türk gençliği lazım.
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