Ahmet Hakan’dan bomba “seçim” çıkışı! “Bütün gönlümle…” deyip duyurdu
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kim kazanırsa kazansın ama ilk turda kazansın" düşüncesini dile getirdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kim kazanırsa kazansın ama ilk turda kazansın" düşüncesini dile getirdi.
Hakan yazısında, "Cumhur İttifakı da... Millet İttifakı da... “İlk turda bitirelim” diyor. İki ittifaka da bütün gönlümle katılıyorum. Kim kazanırsa kazansın ama ilk turda kazansın." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO