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Medya Ahmet Hakan'dan bomba Putin yazısı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba Putin yazısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Yedi büyük günahın en az dördünü sırtlanmış gibi" dediği Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili bomba ifadeler kullandı. Ahmet Hakan, "Putin, 'Akıllı olun yoksa alayınızı yakarım' der gibi bir eda takınmış durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 15:48:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba Putin yazısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Yedi büyük günahın en az dördünü sırtlanmış gibi" dediği Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili bomba ifadeler kullandı. Ahmet Hakan, "Putin, 'Akıllı olun yoksa alayınızı yakarım' der gibi bir eda takınmış durumda" dediği yazısında, şunları kaydetti:

"Putin denilince aklıma şunlar gelirdi:

*

Satranç ustasıdır... Sekiz hamle sonrasını hesap eder... “Soğuktan gelen casus”un vücut bulmuş hali gibidir... Maceradan uzak bir hesapçıdır... Gözünü asla karartmayacak bir adamdır... Pek romantikleşmez... Tarihe savruk dalışlar yapmaz... İdeolojik takıntıları yoktur... Reel politiği asla göz ardı etmez... Soğukkanlılığını asla terk etmez... Kafasında en az kırk tilki dolaşır, kırkının da kuyruğu birbirine değmez...
Şu son Ukrayna çıkarmasından sonra...

 

Benim açımdan artık her şey değişti.

*

Putin denilince artık aklıma şunlar geliyor:

*

“Haydi yavrum kemik” diyerek zar atıyor... Yani satrancı bırakıp tavlaya geçmiş gibi... Yedi büyük günahın en az dördünü sırtlanmış gibi... Tamahkâr ve hesapsız... Özgüven patlaması yaşıyor... Gözünü karartmış gibi... “Sonunu düşünen kahraman olmaz” türü dizi film repliklerine fazlasıyla bağlanmış görünüyor... Düşmanlarının pasifliğine acayip bel bağlıyor... “Akıllı olun yoksa alayınızı yakarım” der gibi bir eda takınmış durumda..."

 

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